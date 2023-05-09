Мраморный кекс – идеальная рыхлая домашняя выпечка. Его можно формировать как большим цельным кексом, так и маленькими порциями в бумажных формах.
Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус
Идеальный, рыхлый и нежный шоколадно-ванильный кекс подойдет как к завтраку или семейному чаепитию, так и в подарок (можно красиво украсить его кремом).
Рецепт мраморного кекса
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Жаропрочную форму для выпекания смазываем маслом и покрываем пергаментом, если силиконовая – смазываем каплей масла.
- Сбиваем яйца с щепоткой соли и сахаром около 5 минут на скорости миксера выше средней до пышной пены. Добавляем молоко и растительное масло.
- ️Муку смешиваем с крахмалом и разрыхлителем.
- В два приема просеиваем муку во взбитые яйца и каждый раз взбиваем на минимальной скорости миксера.
- Разделяем тесто на 2 части. Одну смешиваем с какао и молоком, в другую добавляем ванильный сахар. Хорошо перемешиваем.
- В форму выкладываем в шахматном порядке по столовой ложке теста. Сверху на выложенном тесте делаем узором шпажкой или вилочкой.
- Выпекаем при температуре 180 градусов 50 минут. После приготовления шпажкой проверьте кекс на готовность, и при необходимости допекаем.
Приятного аппетита!