Мармуровий кекс – ідеальна пухка домашня випічка. Його можна формувати як великим суцільним кексом, так і маленькими порціями у паперових формах.

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Ідеальний, пухкий і ніжний шоколадно-ванільний кекс підійде як до сніданку чи родинного чаювання, так і на подарунок (можна красиво прикрасити його кремом).

Рецепт мармурового кексу

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 150 грамів цукру + дрібка солі;

– 120 грамів молока;

– 125 грамів олії;

– 250 грамів борошна;

– 1 столова ложка крохмалю;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 3 столова ложка какао + 3 столові ложки молока;

– 1 чайна ложка ванільного цукру.

Приготування:

️Жаротривку форму для випікання змащуємо олією і вкриваємо пергаментом, якщо силіконова – змащуємо каплею олії.

️Збиваємо яйця з дрібкою солі і цукром близько 5 хвилин на швидкості міксера вище середньої до пишної піни. Додаємо молоко і олію.

️Борошно змішуємо з крохмалем і розпушувачем.

️У два прийоми просіюємо борошно в збиті яйця і щоразу збиваємо на мінімальній швидкості міксера.

Розділяємо тісто на 2 частини. Одну змішуємо з какао і молоком, в іншу додаємо ванільний цукор. Добре перемішуємо.

️В форму викладаємо в шахматному порядку по столовій ложці тіста. Зверху на викладеному тісті робимо шпажкою чи вилочкою візерунок.

️Випікаємо при температурі 180 градусів 50 хвилин. Після приготування шпажкою перевірте кекс на готовність, і при необхідності допікаємо.

Смачного!