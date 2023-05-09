Мармуровий кекс – ідеальна пухка домашня випічка. Його можна формувати як великим суцільним кексом, так і маленькими порціями у паперових формах.
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Ідеальний, пухкий і ніжний шоколадно-ванільний кекс підійде як до сніданку чи родинного чаювання, так і на подарунок (можна красиво прикрасити його кремом).
Рецепт мармурового кексу
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- ️Жаротривку форму для випікання змащуємо олією і вкриваємо пергаментом, якщо силіконова – змащуємо каплею олії.
- ️Збиваємо яйця з дрібкою солі і цукром близько 5 хвилин на швидкості міксера вище середньої до пишної піни. Додаємо молоко і олію.
- ️Борошно змішуємо з крохмалем і розпушувачем.
- ️У два прийоми просіюємо борошно в збиті яйця і щоразу збиваємо на мінімальній швидкості міксера.
- Розділяємо тісто на 2 частини. Одну змішуємо з какао і молоком, в іншу додаємо ванільний цукор. Добре перемішуємо.
- ️В форму викладаємо в шахматному порядку по столовій ложці тіста. Зверху на викладеному тісті робимо шпажкою чи вилочкою візерунок.
- ️Випікаємо при температурі 180 градусів 50 хвилин. Після приготування шпажкою перевірте кекс на готовність, і при необхідності допікаємо.
Смачного!