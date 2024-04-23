Даже крошки не останется: готовим сказочный кулич с начинкой по рецепту Ярославского
23 апреля 2024, 13:19Читати новину українською
Источник:yaroslavskyi_vova
Если хотите в этом году приготовить вкусную пасху, попробуйте сделать ее с начинкой. Итальянский панетоне понравится всем.
Судья “МастерШеф” Владимир Ярославский поделился своим проверенным рецептом. С ним все точно получится замечательно.
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Рецепт панетоне с начинкой
- Время: 8 часов
- Порции: 2 штуки
– 200 граммов нежного йогурта;
– 14 граммов сухих дрожжей;
– 135 граммов опары;
– 420 граммов муки;
– 6 – 7 желтков;
– 170 граммов сахара;
– 3 грамма соли;
– 2 грамма масла лимона;
– 150 граммов сливочного масла;
– 200 граммов цукатов;
– 25 граммов коньяка;
– 1 банка вареного сгущенного молока;
– 350 граммов крем-сыра.
Приготовление:
- За 24 часа или на ночь сделайте опару. Соедините 70 граммов воды, 70 граммов муки и 2 грамма сухих дрожжей, все хорошо перемешайте и накройте пленкой. Цукаты залейте коньяком и тоже накройте пленкой.
- В день приготовления смешайте 200 граммов едва теплого питьевого йогурта, 12 граммов сухих дрожжей, 135 граммов опары, 200 граммов муки. Все хорошо перемешайте и оставьте на 1 – 2 часа хорошо подойти.
- Добавьте 220 граммов муки и 135 граммов желтков, все хорошо замесите. Далее добавьте сахар, соль и вымешивайте тесто около 5 минут, пока не растворится сахар. После этого добавьте секретный ингредиент – эфирное масло лимона. Снова вымесите тесто.
- Добавьте сливочное масло комнатной температуры за 4 раза, вымешивая около 4 минут.
- Выньте тесто на стол, слегка растяните, высыпьте замоченные цукаты и сложите тесто в 4 раза. Дайте хорошо подойти, разделите на 2 кулича. Каждый кусок снова растяните и сложите в 4 раза.
- Поместите тесто в форму, смазанную маслом, и поставьте в теплое место. Рядом поставьте стакан кипятка, чтобы было влажно. Дайте подойти в 4 раза.
- Духовку нагрейте до 180 градусов, кулич слегка надрежьте, смажьте яйцом и положите сверху кусочек масла. Отправляем кулич в духовку на 15 минут. На дно духовки налейте стакан кипятка. Далее при 145 градусах выпекайте еще 45 минут.
- Выньте панетоне, прикрепите нить на дно формы и подвесьте ее остыть вверх дном.
- Смешайте крем-сыр с банкой вареного сгущенного молока. В пасочке вырежьте серединку, осторожно выньте ложкой мякиш и положите туда половину начинки, после чего закройте "крышечкой".
- Сверху украсьте меренгой и украшениями. Храните готовую пасху в холодильнике не более 5 дней.