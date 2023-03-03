Рецепт настоящего венгерского гуляша
3 марта 2023, 12:19Читати новину українською
Источник:Алекс Миль
Чтобы отведать настоящий венгерский гуляш, не обязательно идти в заведение или покупать билеты на самолет. Мы научим вас, как приготовить его дома.
Гуляш – национальное блюдо венгерской кухни. Это густое блюдо с большим количеством мяса, овощей и специй.
Читайте также Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курятиной по оригинальным рецептам
Часто ее готовят в котле, но и в обычных кастрюлях она получается не менее вкусной и ароматной.
Рецепт венгерского гуляша
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
– 900 граммов говядины или вырезки свинины;
– 3 картофелины;
– 2 репчатых лука;
– 200 граммов моркови;
– большой помидор;
– 2 зубчика чеснока;
– соль;
– черный молотый перец;
– 15 граммов масла для жарки;
– 20 граммов зелени (петрушка, укроп;
– 1 сладкий перец;
– 2 – 3 столовые ложки томатной пасты;
– 800 граммов воды;
– 100 граммов сельдерея;
– острый перец (по желанию).
Приготовление:
- В кастрюлю с толстым дном вливаем масло, добавляем нарезанный кубиками лук и чеснок, перемешивая, готовим 3 минуты.
- Забрасываем нарезанное средними кусками мясо, подойдут нежирные части, вырезка. Нарезаем острый перец и вымешивая, готовим еще 5 минут.
- Добавляем по чайной ложке соли, перца, тмина и паприки. И 2 – 3 столовые ложки томатной пасты. Хорошо вымешиваем и готовим еще 3 минуты.
- Добавляем нарезанные кубиком помидор, перец, сельдерей, заливаем воду. Вымешали, и на среднем огне, при закрытой крышке готовим 30 – 40 минут.
- Вбрасываем нарезанную кубиком морковь и картофель. Готовим еще 30 минут. За это время мясо должно стать очень мягким и нежным. По готовности добавляем нарезанную зелень.
- Подаем блюдо к столу горячим.
Приятного аппетита!