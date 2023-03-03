Гуляш – національна страва угорської кухні. Це густа страва з великою кількістю м'яса, овочів та спецій.

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Часто її готують в казані, але й у звичайні каструлі вона виходить не менш смачною та ароматною.

Рецепт угорського гуляшу

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 900 грамів яловичини чи вирізки свинини;

– 3 картоплини;

– 2 ріпчасті цибулі;

– 200 грамів моркви;

– великий помідор;

– 2 зубчики часнику;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 15 грамів олії для смаження;

– 20 грамів зелені (петрушка, кріп;

– 1 солодкий перець;

– 2 – 3 столові ложки томатної пасти;

– 800 грамів води;

– 100 грамів селери;

– гострий перець (за бажанням).

Приготування:

У каструлю з товстим дном вливаємо олію, додаємо нарізану кубиками цибулю і часник, перемішуючи готуємо 3 хвилини.

Закидаємо нарізане середніми шматками м’ясо, підійдуть нежирні частини, вирізка. Нарізаємо гострий перець і вимішуючи готуємо ще 5 хвилин.

Додаємо по чайній ложці солі, перцю, кмину і паприки. Та 2 – 3 столові ложки томатної пасти. Гарно вимішуємо і готуємо ще 3 хвилини.

Додаємо нарізані кубиком помідор, перець, селеру, заливаємо воду. Вимішали, і на середньому вогні, при закритій кришці готуємо 30 – 40 хвилин.

Вкидаємо нарізану кубиком моркву і картоплю. Готуємо ще 30 хвилин. За цей час м’ясо має стати дуже м’яким і ніжним. По готовності додаємо нарізану зелень.

Подаємо страву до столу гарячою.

Смачного!