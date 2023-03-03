Гуляш – национальное блюдо венгерской кухни. Это густое блюдо с большим количеством мяса, овощей и специй.

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Часто ее готовят в котле, но и в обычных кастрюлях она получается не менее вкусной и ароматной.

Рецепт венгерского гуляша

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 900 граммов говядины или вырезки свинины;

– 3 картофелины;

– 2 репчатых лука;

– 200 граммов моркови;

– большой помидор;

– 2 зубчика чеснока;

– соль;

– черный молотый перец;

– 15 граммов масла для жарки;

– 20 граммов зелени (петрушка, укроп;

– 1 сладкий перец;

– 2 – 3 столовые ложки томатной пасты;

– 800 граммов воды;

– 100 граммов сельдерея;

– острый перец (по желанию).

Приготовление:

В кастрюлю с толстым дном вливаем масло, добавляем нарезанный кубиками лук и чеснок, перемешивая, готовим 3 минуты.

Забрасываем нарезанное средними кусками мясо, подойдут нежирные части, вырезка. Нарезаем острый перец и вымешивая, готовим еще 5 минут.

Добавляем по чайной ложке соли, перца, тмина и паприки. И 2 – 3 столовые ложки томатной пасты. Хорошо вымешиваем и готовим еще 3 минуты.

Добавляем нарезанные кубиком помидор, перец, сельдерей, заливаем воду. Вымешали, и на среднем огне, при закрытой крышке готовим 30 – 40 минут.

Вбрасываем нарезанную кубиком морковь и картофель. Готовим еще 30 минут. За это время мясо должно стать очень мягким и нежным. По готовности добавляем нарезанную зелень.

Подаем блюдо к столу горячим.

Приятного аппетита!