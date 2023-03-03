Гуляш – национальное блюдо венгерской кухни. Это густое блюдо с большим количеством мяса, овощей и специй.
Читайте также Весь секрет – в фрикадельках: готовим суп с курятиной по оригинальным рецептам
Часто ее готовят в котле, но и в обычных кастрюлях она получается не менее вкусной и ароматной.
Рецепт венгерского гуляша
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- В кастрюлю с толстым дном вливаем масло, добавляем нарезанный кубиками лук и чеснок, перемешивая, готовим 3 минуты.
- Забрасываем нарезанное средними кусками мясо, подойдут нежирные части, вырезка. Нарезаем острый перец и вымешивая, готовим еще 5 минут.
- Добавляем по чайной ложке соли, перца, тмина и паприки. И 2 – 3 столовые ложки томатной пасты. Хорошо вымешиваем и готовим еще 3 минуты.
- Добавляем нарезанные кубиком помидор, перец, сельдерей, заливаем воду. Вымешали, и на среднем огне, при закрытой крышке готовим 30 – 40 минут.
- Вбрасываем нарезанную кубиком морковь и картофель. Готовим еще 30 минут. За это время мясо должно стать очень мягким и нежным. По готовности добавляем нарезанную зелень.
- Подаем блюдо к столу горячим.
Приятного аппетита!