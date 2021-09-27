Девушка обожает выпекать вкусные пирожки и одной из таких сладостей поделилась на своей странице в инстаграм. А чтобы вам легче готовилось, Лиза еще и сняла видео с рецептом!

Читайте также В Кулинарном центре МХП состоялась уникальная дегустация вин: как это было

Рецепт яблочных пирожков в сырном тесте

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8



Пирожки с яблоками / Фото со страницы кондитера

Ингредиенты:

– 300 г творога;

– 200 г муки;

– 200 г сливочного масла;

– 8 г разрыхлителя;

– щепотка соли.

Для начинки:

– 6 средних яблок;

– 50 г сахара,

– 8 г корицы.

Для декора:

– сахарная пудра.

Приготовление:

Для приготовления теста соедините муку, разрыхлитель и соль – перемешайте. Нарежьте небольшими кубиками масло и добавьте к муке. Перемешайте все ингредиенты до консистенции крошки. Добавьте сыр и замесите тесто. Сформируйте лепешку толщиной 2 сантиметра и заверните ее в слой пищевой пленки.



Скриншот с видео

Отправьте тесто в холодильник на 60 минут. Из яблок снимите кожицу и удалите семена. Разрежьте их на 4 части.



Скриншот с видео

Соедините сахар и корицу и обваляйте в этой смеси яблока.



Скриншот с видео

Посыпьте стол мукой и раскатайте часть теста толщиной 5 миллиметров.



Скриншот с видео

Вырежьте с помощью стакана кружочки диаметром 8 сантиметров.



Скриншот с видео

В центр кружочка выложите яблоки и заверните тестом.



Скриншот с видео

Сформированное печенье выложите на противень покрытый слоем пергамента.



Скриншот с видео

Выпекайте сырное печенье с яблоками в разогретой до 180 градусов духовке с обдувом в течение 18 – 20 минут.



Скриншот с видео

Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рецепт творожных пирожков с яблоками – видео: