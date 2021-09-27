Девушка обожает выпекать вкусные пирожки и одной из таких сладостей поделилась на своей странице в инстаграм. А чтобы вам легче готовилось, Лиза еще и сняла видео с рецептом!

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Рецепт яблочных пирожков в сырном тесте

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6 – 8


Пирожки с яблоками / Фото со страницы кондитера

Приготовление:

  1. Для приготовления теста соедините муку, разрыхлитель и соль – перемешайте.

  2. Нарежьте небольшими кубиками масло и добавьте к муке. Перемешайте все ингредиенты до консистенции крошки.

  3. Добавьте сыр и замесите тесто.

  4. Сформируйте лепешку толщиной 2 сантиметра и заверните ее в слой пищевой пленки.


Скриншот с видео

  1. Отправьте тесто в холодильник на 60 минут.

  2. Из яблок снимите кожицу и удалите семена. Разрежьте их на 4 части.


Скриншот с видео

  1. Соедините сахар и корицу и обваляйте в этой смеси яблока.


Скриншот с видео

  1. Посыпьте стол мукой и раскатайте часть теста толщиной 5 миллиметров.


Скриншот с видео

  1. Вырежьте с помощью стакана кружочки диаметром 8 сантиметров.


Скриншот с видео

  1. В центр кружочка выложите яблоки и заверните тестом.


Скриншот с видео

  1. Сформированное печенье выложите на противень покрытый слоем пергамента.


Скриншот с видео

  1. Выпекайте сырное печенье с яблоками в разогретой до 180 градусов духовке с обдувом в течение 18 – 20 минут.


Скриншот с видео

  1. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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