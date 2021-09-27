Девушка обожает выпекать вкусные пирожки и одной из таких сладостей поделилась на своей странице в инстаграм. А чтобы вам легче готовилось, Лиза еще и сняла видео с рецептом!
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Рецепт яблочных пирожков в сырном тесте
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8
Пирожки с яблоками / Фото со страницы кондитера
Приготовление:
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Для приготовления теста соедините муку, разрыхлитель и соль – перемешайте.
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Нарежьте небольшими кубиками масло и добавьте к муке. Перемешайте все ингредиенты до консистенции крошки.
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Добавьте сыр и замесите тесто.
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Сформируйте лепешку толщиной 2 сантиметра и заверните ее в слой пищевой пленки.
Скриншот с видео
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Отправьте тесто в холодильник на 60 минут.
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Из яблок снимите кожицу и удалите семена. Разрежьте их на 4 части.
Скриншот с видео
- Соедините сахар и корицу и обваляйте в этой смеси яблока.
Скриншот с видео
- Посыпьте стол мукой и раскатайте часть теста толщиной 5 миллиметров.
Скриншот с видео
- Вырежьте с помощью стакана кружочки диаметром 8 сантиметров.
Скриншот с видео
- В центр кружочка выложите яблоки и заверните тестом.
Скриншот с видео
- Сформированное печенье выложите на противень покрытый слоем пергамента.
Скриншот с видео
- Выпекайте сырное печенье с яблоками в разогретой до 180 градусов духовке с обдувом в течение 18 – 20 минут.
Скриншот с видео
- Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт творожных пирожков с яблоками – видео: