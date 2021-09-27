Дівчина обожнює випікати смачні пиріжки і один з таких солодощів поділилася на своїй сторінці в інстаграм. А щоб вам легше готувалося, Ліза ще й зняла відео з рецептом!

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Рецепт яблучних пиріжків в сирному тісті

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8



Пиріжки з яблуками / Фото зі сторінки кондитерки

Інгредієнти:

– 300 г домашнього сиру;

– 200 г борошна;

– 200 г вершкового масла;

– 8 г розпушувача;

– дрібка солі.

Для начинки:

– 6 середніх яблук;

– 50 г цукру;

– 8 г кориці.

Для декору:

– цукрова пудра.

Приготування:

Для приготування тіста з'єднайте борошно, розпушувач і сіль – перемішайте.

Наріжте невеликими кубиками масло та додайте до борошна. Перемішайте всі інгредієнти до консистенції крихти.

Додайте сир та замісіть тісто.

Сформуйте паляницю товщиною 2 сантиметри та загорніть її в шар харчової плівки.



Скріншот з відео

Відправте тісто в холодильник на 60 хвилин.

З яблук зніміть шкірку та видаліть насіння. Розріжте їх на 4 частини.



Скріншот з відео

З'єднайте цукор та корицю та обваляйте в цій суміші яблука.



Скріншот з відео

Посипте стіл борошном та розкачайте частину тіста товщиною 5 міліметрів.



Скріншот з відео

Виріжте за допомогою склянки кружечки діаметром 8 сантиметрів.



Скріншот з відео

В центрі кружечка викладіть яблука та загорніть тістом.



Скріншот з відео

Сформоване печиво викладіть на деко вкрите шаром пергаменту.



Скріншот з відео

Випікайте сирне печиво з яблуками в розігрітій до 180 градусів духовці з обдувом протягом 18 – 20 хвилин.



Скріншот з відео

Готове печиво посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт сирних пиріжків з яблуками – відео: