Дівчина обожнює випікати смачні пиріжки і один з таких солодощів поділилася на своїй сторінці в інстаграм. А щоб вам легше готувалося, Ліза ще й зняла відео з рецептом!
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Рецепт яблучних пиріжків в сирному тісті
- Час: 2 години
- Порції: 6 – 8
Пиріжки з яблуками / Фото зі сторінки кондитерки
Приготування:
- Для приготування тіста з'єднайте борошно, розпушувач і сіль – перемішайте.
- Наріжте невеликими кубиками масло та додайте до борошна. Перемішайте всі інгредієнти до консистенції крихти.
- Додайте сир та замісіть тісто.
- Сформуйте паляницю товщиною 2 сантиметри та загорніть її в шар харчової плівки.
Скріншот з відео
- Відправте тісто в холодильник на 60 хвилин.
- З яблук зніміть шкірку та видаліть насіння. Розріжте їх на 4 частини.
Скріншот з відео
- З'єднайте цукор та корицю та обваляйте в цій суміші яблука.
Скріншот з відео
- Посипте стіл борошном та розкачайте частину тіста товщиною 5 міліметрів.
Скріншот з відео
- Виріжте за допомогою склянки кружечки діаметром 8 сантиметрів.
Скріншот з відео
- В центрі кружечка викладіть яблука та загорніть тістом.
Скріншот з відео
- Сформоване печиво викладіть на деко вкрите шаром пергаменту.
Скріншот з відео
- Випікайте сирне печиво з яблуками в розігрітій до 180 градусів духовці з обдувом протягом 18 – 20 хвилин.
Скріншот з відео
- Готове печиво посипте цукровою пудрою та подавайте до столу. Смачного!
Рецепт сирних пиріжків з яблуками – відео: