Проще не бывает: рецепт обычного домашнего хлеба в духовке

Ни один магазинный хлеб не сравнится с домашним. Чтобы вы каждый раз могли радовать родных домашней сдобой, мы выбрали проверенный рецепт.

Обычный хлеб можно испечь дома из простых и доступных ингредиентов: сухого молока, дрожжей, воды, муки. Все, что вам нужно – прямоугольная форма, может быть для кексов размером 23х13х6,6 сантиметров.

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Если таковой нет, не будет! Домашний хлеб можно печь и в круглой форме, и в форме двух меньшего диаметра. Все зависит от того, что есть налицо.

Рецепт домашнего хлеба

Время: 3 часа

– 500 граммов пшеничной муки;– 1 столовая ложка сухого молока;– 1 чайная ложка соли;– 3 чайные ложки сахара;– 1 чайная ложка сухих дрожжей;– 280 миллилитров теплой воды;– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

Смешиваем все сухие ингредиенты, пшеничную муку просеиваем через мелкое сито. Если нет сухого молока – возьмите 100 миллилитров молока и 180 миллилитров воды.

Добавляем воду, масло, замешиваем тесто.

Смазываем миску маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем тесто подходить в теплом месте на 1 час.

Форму для выпечки смазываем маслом, на дно можно застелить пергамент для выпечки.

️Тесто обходим, раскатываем в прямоугольник, скручиваем в рулет и выкладываем в форму. Накрываем полотенцем или плёнкой и оставляем подойти на 30 минут в теплом месте.

Выпекаем при 180 градусах на нижнем уровне духовки 40 минут.

️После выпечки, извлеките хлеб из формы, накройте полотенцем и оставьте остывать на решетке.

Приятного тебе аппетита!