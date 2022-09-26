Проще не бывает: рецепт обычного домашнего хлеба в духовке

26 сентября 2022 , 18:03
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Источник:

инстаграмм Вкусные домашние рецепты

Ни один магазинный хлеб не сравнится с домашним. Чтобы вы каждый раз могли радовать родных домашней сдобой, мы выбрали проверенный рецепт.

Обычный хлеб можно испечь дома из простых и доступных ингредиентов: сухого молока, дрожжей, воды, муки. Все, что вам нужно – прямоугольная форма, может быть для кексов размером 23х13х6,6 сантиметров.

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Если таковой нет, не будет! Домашний хлеб можно печь и в круглой форме, и в форме двух меньшего диаметра. Все зависит от того, что есть налицо.

Рецепт домашнего хлеба

  • Время: 3 часа
Ингредиенты:
– 500 граммов пшеничной муки;
– 1 столовая ложка сухого молока;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 чайные ложки сахара;
– 1 чайная ложка сухих дрожжей;
– 280 миллилитров теплой воды;
– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

  • Смешиваем все сухие ингредиенты, пшеничную муку просеиваем через мелкое сито. Если нет сухого молока – возьмите 100 миллилитров молока и 180 миллилитров воды.
  • Добавляем воду, масло, замешиваем тесто.
  • Смазываем миску маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем тесто подходить в теплом месте на 1 час.
  • Форму для выпечки смазываем маслом, на дно можно застелить пергамент для выпечки.
  • ️Тесто обходим, раскатываем в прямоугольник, скручиваем в рулет и выкладываем в форму. Накрываем полотенцем или плёнкой и оставляем подойти на 30 минут в теплом месте.
  • Выпекаем при 180 градусах на нижнем уровне духовки 40 минут.
  • ️После выпечки, извлеките хлеб из формы, накройте полотенцем и оставьте остывать на решетке.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак