Звичайний хліб можна випекти вдома з простих і доступних інгредієнтів: сухого молока, дріжджів, води, борошна. Все, що вам потрібно – прямокутна форма, може бути для кексів, розміром 23х13х6,6 сантиметрів.

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Якщо такої немає, не буда! Домашній хліб можна пекти і в круглій формі, і в формі чи двох меншого діаметру. Все залежить від того, що є в наявності.

Рецепт домашнього хліба

Час: 3 години

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 1 столова ложка сухого молока;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 чайні ложки цукру;

– 1 чайна ложка сухих дріжджів;

– 280 мілілітрів теплої води;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

️Змішуємо всі сухі інгредієнти, пшеничне борошно просіюємо через дрібне сито. Якщо немає сухого молока – візьміть 100 мілілітрів молока та 180 мілілітрів води.

️Додаємо воду, олію, замішуємо тісто.

️Змащуємо миску олією, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо тісто підходити в теплому місці на 1 годину.

Форму для випікання змащуємо олією, на дно можна застелити пергамент для випікання.

️Тісто обминаємо, розкатуємо в прямокутник, скручуємо в рулет і викладаємо в форму. Накриваємо рушником чи плівкою і залишаємо підійти на 30 хвилин в теплому місці.

️Випікаємо при 180 градусах на нижньому рівні духовки 40 хвилин.

️Після випікання, вийміть хліб з форми, накрийте рушником і залиште вистигати на решітці.

Смачного!