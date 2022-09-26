Обычный хлеб можно испечь дома из простых и доступных ингредиентов: сухого молока, дрожжей, воды, муки. Все, что вам нужно – прямоугольная форма, может быть для кексов размером 23х13х6,6 сантиметров.
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Если таковой нет, не будет! Домашний хлеб можно печь и в круглой форме, и в форме двух меньшего диаметра. Все зависит от того, что есть налицо.
Рецепт домашнего хлеба
- Время: 3 часа
Приготовление:
- Смешиваем все сухие ингредиенты, пшеничную муку просеиваем через мелкое сито. Если нет сухого молока – возьмите 100 миллилитров молока и 180 миллилитров воды.
- Добавляем воду, масло, замешиваем тесто.
- Смазываем миску маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем тесто подходить в теплом месте на 1 час.
- Форму для выпечки смазываем маслом, на дно можно застелить пергамент для выпечки.
- ️Тесто обходим, раскатываем в прямоугольник, скручиваем в рулет и выкладываем в форму. Накрываем полотенцем или плёнкой и оставляем подойти на 30 минут в теплом месте.
- Выпекаем при 180 градусах на нижнем уровне духовки 40 минут.
- ️После выпечки, извлеките хлеб из формы, накройте полотенцем и оставьте остывать на решетке.
Приятного тебе аппетита!