Мы подготовили для вас рецепт маринованных огурчиков с кетчупом чили, который вы с легкостью можете приготовить дома.

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Кстати, именно с добавлением острого кетчупа огурчики приобретают пикантный вкус и аромат.

Рецепт маринованных огурцов с кетчупом чили

  • Время: 3-4 часа
  • Порции: 1

огірки
Маринованные огурцы / Фото правильное питание

  1. Огурцы помойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон "попки", чтобы не горчили.
  2. В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа.
  3. Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки.
  4. Плотно положите огурцы в банку.
  5. Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут.
  6. Залейте огурцы горячим маринадом и накройте крышками.
  7. Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения.

Стерилизуйте литровую банку в кипящей воде 15 минут, 2-х литровую — 20 минут, 3-х литровую — 25 минут.

Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте до полного остывания. Со временем можете спрятать огурцы в темное прохладное место. Приятного аппетита!