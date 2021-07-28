Ми підготували для вас рецепт маринованих огірочків з кетчупом чилі, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
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До речі, саме з додаванням гострого кетчупу огірочки набувають пікантного смаку та аромату.
Рецепт маринованих огірків з кетчупом чилі
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 1
Мариновані огірки / Фото правильне харчування
- Огірки помийте під проточною водою, просушіть та зріжте з обох боків "попки", щоб не гірчили.
- У стерилізовані банки викладіть листя хрону, смородини і вишні. Також покладіть одну або дві парасольки кропу.
- Розріжте почищений часник навпіл та додайте разом з чорним перцем в банки.
- Щільно покладіть огірки в банку.
- Для приготування маринаду у гарячу воду покладіть цукор і сіль. Коли вода закипить, додайте оцет і кетчуп, прокип'ятіть кілька хвилин.
- Залийте огірки гарячим маринадом і накрийте кришками.
- Відправте банки в каструлю з теплою водою, доведіть до кипіння.
Стерилізують літрову банку в киплячій воді 15 хвилин, 2-х літрову — 20 хвилин, 3-х літрову — 25 хвилин.
- Закрийте банки та переверніть догори дном. Накрийте теплим покривалом та залишіть до повного охолодження. Згодом можете сховати огірки в темне прохолодне місце. Смачного!