Ми підготували для вас рецепт маринованих огірочків з кетчупом чилі, який ви з легкістю можете приготувати вдома.

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До речі, саме з додаванням гострого кетчупу огірочки набувають пікантного смаку та аромату.

Рецепт маринованих огірків з кетчупом чилі

Час: 3 – 4 години

Порції: 1



Мариновані огірки / Фото правильне харчування

Інгредієнти:

– огірки;

– чорний перець горошком;

– часник;

– листя хрону;

– листя смородини та вишні;

– парасольки кропу.

Для маринаду на 1 літрову банку:

– 1 ч. л. солі;

– 1 ст. л. цукру;

– 100 мл оцту;

– 2 ст. л. кетчупу чилі.