Хрустящая закуска к столу: рецепт маринованных огурцов с кетчупом чили

Ни одно застолье не обходится без маринованных огурчиков. Чем меньше они, тем вкуснее и их удобнее брать с посуды. Но чтобы лакомиться огурчиками зимой, мариновать их нужно летом.

Мы подготовили для вас рецепт маринованных огурчиков с кетчупом чили, который вы с легкостью можете приготовить дома.

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Кстати, именно с добавлением острого кетчупа огурчики приобретают пикантный вкус и аромат.

Рецепт маринованных огурцов с кетчупом чили

Время: 3-4 часа

Порции: 1



Маринованные огурцы / Фото правильное питание

Огурцы помойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон "попки", чтобы не горчили. В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа. Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки. Плотно положите огурцы в банку. Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут. Залейте огурцы горячим маринадом и накройте крышками. Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения.

– огурцы;– черный перец горошком;– чеснок;– листья хрена;– листья смородины и вишни;– зонтики укропа.– 1 ч. л. соли;– 1 ст. л. сахара;– 100 мл уксуса;– 2 ст. л. кетчупа чили.

Стерилизуйте литровую банку в кипящей воде 15 минут, 2-х литровую — 20 минут, 3-х литровую — 25 минут.

Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте до полного остывания. Со временем можете спрятать огурцы в темное прохладное место. Приятного аппетита!