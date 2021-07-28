Хрустящая закуска к столу: рецепт маринованных огурцов с кетчупом чили

28 июля 2021 , 15:30
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Источник:

24 канал

Ни одно застолье не обходится без маринованных огурчиков. Чем меньше они, тем вкуснее и их удобнее брать с посуды. Но чтобы лакомиться огурчиками зимой, мариновать их нужно летом.

Мы подготовили для вас рецепт маринованных огурчиков с кетчупом чили, который вы с легкостью можете приготовить дома.

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Кстати, именно с добавлением острого кетчупа огурчики приобретают пикантный вкус и аромат.

Рецепт маринованных огурцов с кетчупом чили

  • Время: 3-4 часа
  • Порции: 1


Маринованные огурцы / Фото правильное питание

Ингредиенты:
–  огурцы;
– черный перец горошком;
– чеснок;
–  листья хрена;
–  листья смородины и вишни;
–  зонтики укропа.
Для маринада на 1 литровую банку:
–  1 ч. л. соли;
–  1 ст. л. сахара;
–  100 мл уксуса;
– 2 ст. л. кетчупа чили.
  1. Огурцы помойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон "попки", чтобы не горчили.
  2. В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа.
  3. Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки.
  4. Плотно положите огурцы в банку.
  5. Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут.
  6. Залейте огурцы горячим маринадом и накройте крышками.
  7. Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения.

Стерилизуйте литровую банку в кипящей воде 15 минут, 2-х литровую — 20 минут, 3-х литровую — 25 минут.

Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте до полного остывания. Со временем можете спрятать огурцы в темное прохладное место. Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак