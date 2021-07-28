Хрустящая закуска к столу: рецепт маринованных огурцов с кетчупом чили
Источник:24 канал
Ни одно застолье не обходится без маринованных огурчиков. Чем меньше они, тем вкуснее и их удобнее брать с посуды. Но чтобы лакомиться огурчиками зимой, мариновать их нужно летом.
Мы подготовили для вас рецепт маринованных огурчиков с кетчупом чили, который вы с легкостью можете приготовить дома.
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Кстати, именно с добавлением острого кетчупа огурчики приобретают пикантный вкус и аромат.
Рецепт маринованных огурцов с кетчупом чили
- Время: 3-4 часа
- Порции: 1
Маринованные огурцы / Фото правильное питание
– огурцы;
– черный перец горошком;
– чеснок;
– листья хрена;
– листья смородины и вишни;
– зонтики укропа.
Для маринада на 1 литровую банку:
– 1 ч. л. соли;
– 1 ст. л. сахара;
– 100 мл уксуса;
– 2 ст. л. кетчупа чили.
- Огурцы помойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон "попки", чтобы не горчили.
- В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа.
- Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки.
- Плотно положите огурцы в банку.
- Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут.
- Залейте огурцы горячим маринадом и накройте крышками.
- Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения.
Стерилизуйте литровую банку в кипящей воде 15 минут, 2-х литровую — 20 минут, 3-х литровую — 25 минут.
Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте до полного остывания. Со временем можете спрятать огурцы в темное прохладное место. Приятного аппетита!