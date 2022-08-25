Взглянем на знакомую нам кукурузу по-новому? Владимир Ярославский рассказал, как приготовить оладьи к завтраку или обеду без усилий.

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Подавайте их к столу со сметаной, греческим йогуртом или любимым соусом барбекю или чесночным.

Рецепт кукурузных оладий

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Сначала очистите кочаны кукурузы, разрежьте их пополам поперек, а дальше ножом срежьте зерна. У вас получится около 420 г кукурузы.

Кстати, не бойтесь срезать их, даже если срежете мало. Можно еще раз пройтись, потому что потом зерна я немного измельчаю блендером, но не до состояния каши,
– добавил шеф-повар.

  • Добавьте сырые куриные яйца, пшеничную муку, соль и хорошо перемешайте.
  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне и жарьте с обеих сторон до румяной корочки. Далее шеф-повар еще раз прогревает их с каждой стороны – прямо на сковороде. Масса сначала получается очень нежная, поэтому первый раз переворачивайте оладьи очень осторожно. Дальше они достаточно плотные, но невероятно сочные и вкусные.

Приятного тебе аппетита!

Чтобы добавить пикантность к блюду Ярославский подает блюдо с настоящим остроконечным гуакамоле. Очень вкусно подавать такие оладьи горячими на завтрак вместе с яйцом пашот или с лососем. Также можно добавить в смесь острый зеленый перец. Он средней остроты и ароматен, поэтому придаст особую пикантность блюду.