Взглянем на знакомую нам кукурузу по-новому? Владимир Ярославский рассказал, как приготовить оладьи к завтраку или обеду без усилий.

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Подавайте их к столу со сметаной, греческим йогуртом или любимым соусом барбекю или чесночным.

Рецепт кукурузных оладий

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 3 кочана молодой кукурузы (срезанной — 420 граммов);

​ – 2 маленьких куриных яйца;

​ – 70 граммов пшеничной муки;

– масло для жарки;

​ – соль по вкусу.

Приготовление:

Сначала очистите кочаны кукурузы, разрежьте их пополам поперек, а дальше ножом срежьте зерна. У вас получится около 420 г кукурузы.

Кстати, не бойтесь срезать их, даже если срежете мало. Можно еще раз пройтись, потому что потом зерна я немного измельчаю блендером, но не до состояния каши,

– добавил шеф-повар.

Добавьте сырые куриные яйца, пшеничную муку, соль и хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне и жарьте с обеих сторон до румяной корочки. Далее шеф-повар еще раз прогревает их с каждой стороны – прямо на сковороде. Масса сначала получается очень нежная, поэтому первый раз переворачивайте оладьи очень осторожно. Дальше они достаточно плотные, но невероятно сочные и вкусные.

Приятного тебе аппетита!

Чтобы добавить пикантность к блюду Ярославский подает блюдо с настоящим остроконечным гуакамоле. Очень вкусно подавать такие оладьи горячими на завтрак вместе с яйцом пашот или с лососем. Также можно добавить в смесь острый зеленый перец. Он средней остроты и ароматен, поэтому придаст особую пикантность блюду.