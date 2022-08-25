Поглянемо на знайому нам кукурудзу по-новому? Володимир Ярославський розповів, як приготувати оладки до сніданку чи обіду без зайвих зусиль.

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Подавайте їх до столу зі сметаною, грецьким йогуртом або з улюбленим соусом барбекю або часниковим.

Рецепт кукурудзяних оладок

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 3 качани молодої кукурудзи (зрізаної — 420 грамів);

​ – 2 маленьких курячих яйця;

​ – 70 грамів пшеничного борошна;

– олія для смаження;

​ – сіль до смаку.

Приготування:

Спочатку очистіть качани кукурудзи, розріжте їх навпіл поперек, а далі ножем зріжте зернята. У вас вийде близько 420 грамів кукурудзи.

До речі, не бійтесь зрізати їх, навіть якщо зріжете мало. Можна ще раз пройтись, бо потім зернята я трохи подрібнюю блендером, але не до стану каші,

– додав шеф-кухар.

Додайте сирі курячі яйця, пшеничне борошно, сіль та добре перемішайте.

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії на середньому вогні та смажте з обох сторін до рум'яної скоринки. Далі шеф-кухар ще раз прогріває їх з кожного боку — просто на сковорідці. Маса спочатку виходить дуже ніжна, тому перший раз перевертайте оладки дуже обережно. Далі вони досить щільні, але неймовірно соковиті та смачні.

Смачного!

Щоб додати пікантності до страви Ярославський подає страву зі справжнім гостреньким гуакамоле. Дуже смачно подавати такі оладки гарячими на сніданок разом з яйцем пашот або з лососем. Також можна додати в суміш зелений гострий перець. Він середньої гостроти та ароматний, тому додасть особливої пікантності страві.