Что приготовить из вчерашних макарон: рецепт оладий из вермишели

Если, на первый взгляд, этот рецепт кажется странным, то после блюда оно станет одним из любимых. Обязательно попробуйте!

Оладьи могут быть не только картофельные или кабачковые. Их можно приготовить также из вчерашних макарон любого вида. Чтобы добавить особый вкус блюду мы предлагаем добавить немного твердого сыра и много лука.

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Такие оладьи из вермишели смакуют горячими, с домашней сметаной или другим особым соусом.

Оладьи из вермишели и сыра – рецепт

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 200 граммов вермишели;– 360 граммов твердого сыра;– 4 куриных яйца;– 150 граммов зеленого лука;– 12 граммов соли;– 4 грамма черного молотого перца;– 6 граммов сухого чеснока;– 120 граммов масла.

Приготовление:

К отварной вермишеле добавляем мелко нарезанную зелень, тертый сыр на мелкую терку, сырые яйца, сдабриваем специями. Все перемешиваем ложкой до однородной смеси.

Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне и обжариваем оладьи из макарон до золотистой корочки с обеих сторон.

Подаем оладьи из вермишели со сметаной или другим любимым соусом.

Приятного аппетита!

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