24 канал подготовил три рецепта вкусных и быстрых круассанов, которые вы точно захотите повторить еще и еще. Рецепт прост, ведь мы будем использовать уже готовую выпечку.
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Круасаны с салями
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Круасаны с салями / Фото Freepik
Приготовление:
- Разрезаем круассаны вдоль, смазываем соусом.
- Выкладываем внутрь ломтики сыра, колбасы салями, нарезаем помидоры и добавляем листья салата.
- По желанию добавляем красный лук и подаем на стол.
Круасаны с яйцом
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Круасаны с яйцом и беконом / Фото Cobs bread
Приготовление:
- Разрезаем круассаны пополам вдоль, смазываем кетчупом.
- На разогретой сковороде обжариваем ломтики бекона до хрустящей корочки, выкладываем на круасаны. На этой же сковороде жарим яйца, чтобы остался жидкий желток.
- Выкладываем их в круасаны и подаем с луковым джемом.
Круасаны с шоколадно-ореховой пастой
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Круасаны с шоколадной пастой / Фото Say grace blog
Приготовление:
- Разрезаем круассаны пополам вдоль и смазываем их шоколадно-ореховой пастой.
- Нарезаем мелкими кубиками любимые ягоды или фрукты: клубнику, малину, персики, нектарины или бананы. Начиняем круасаны.
- Посыпаем их сахарной пудрой и подаем на стол.
Приятного аппетита!