Оладки можуть бути не тільки картопляні чи кабачкові. Їх можна приготувати також з вчорашніх макаронів будь-якого виду. Аби додати особливого смаку страві ми пропонуємо додати трішки твердого сиру та багато цибулі.

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Такі оладки з вермішелі смакують гарячими, з домашньою сметаною або іншим особливим соусом.

Оладки з вермішелі та сиру – рецепт

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів вермішелі;

– 360 грамів твердого сиру;

– 4 курячі яйця;

– 150 грамів зеленої цибулі;

– 12 грамів солі;

– 4 грами чорного меленого перцю;

– 6 грамів сухого часнику;

– 120 грамів олії.

Приготування:

До відвареної вермішелі додаємо дрібно нарізану зелень, тертий сир на дрібну тертку, сирі яйця, присмачуємо спеціями. Все перемішуємо ложкою до однорідної консистенції.

Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні та обсмажуємо оладки з макаронів до золотавої скоринки з обох сторін.

Подаємо оладки з вермішелі зі сметаною, або іншим улюбленим соусом.

Смачного!

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