Оладьи могут быть не только картофельные или кабачковые. Их можно приготовить также из вчерашних макарон любого вида. Чтобы добавить особый вкус блюду мы предлагаем добавить немного твердого сыра и много лука.

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Такие оладьи из вермишели смакуют горячими, с домашней сметаной или другим особым соусом.

Оладьи из вермишели и сыра – рецепт

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов вермишели;

– 360 граммов твердого сыра;

– 4 куриных яйца;

– 150 граммов зеленого лука;

– 12 граммов соли;

– 4 грамма черного молотого перца;

– 6 граммов сухого чеснока;

– 120 граммов масла.

Приготовление:

К отварной вермишеле добавляем мелко нарезанную зелень, тертый сыр на мелкую терку, сырые яйца, сдабриваем специями. Все перемешиваем ложкой до однородной смеси.

Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне и обжариваем оладьи из макарон до золотистой корочки с обеих сторон.

Подаем оладьи из вермишели со сметаной или другим любимым соусом.

Приятного аппетита!

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