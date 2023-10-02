Оладьи могут быть не только картофельные или кабачковые. Их можно приготовить также из вчерашних макарон любого вида. Чтобы добавить особый вкус блюду мы предлагаем добавить немного твердого сыра и много лука.
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Такие оладьи из вермишели смакуют горячими, с домашней сметаной или другим особым соусом.
Оладьи из вермишели и сыра – рецепт
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- К отварной вермишеле добавляем мелко нарезанную зелень, тертый сыр на мелкую терку, сырые яйца, сдабриваем специями. Все перемешиваем ложкой до однородной смеси.
- Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне и обжариваем оладьи из макарон до золотистой корочки с обеих сторон.
- Подаем оладьи из вермишели со сметаной или другим любимым соусом.
Приятного аппетита!