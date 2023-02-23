Оладьи с яблоком и бананом будут отлично смаковать не только взрослым, но и деткам. Они почти без сахара.

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Подавайте оладьи со сметаной, сгущенкой, вареньем, медом или просто посыпьте сахаром.

Рецепт оладий с сахаром и бананом

Время: 40 минут

40 минут Порции: 8 штук

Ингредиенты:

– 1 яблоко;

– 1 банан;

– куриное яйцо;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– 3 – 4 столовых ложки муки;

– молотая корица.

Приготовление:

Яблоко натираем на большую терку, банан разминаем вилкой.

Добавляем разрыхлитель для теста. Яблоко немного отжимаем и добавляем к банану. Следом яйцо, муку и молотую корицу.

Масса должна быть густой и "воздушной". Возможно, понадобится еще ложка муки.

Обжариваем оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.

Подаем со сметанкой, медом или вареньем.

Приятного аппетита!