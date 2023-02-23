Оладки з яблуком та бананом відмінно смакуватимуть не тільки дорослим, а й діткам. Вони майже без цукру.

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Подавайте оладки зі сметаною, згущеним молоком, варенням, медом чи просто посипте цукром.

Рецепт оладок з цукром та бананом

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 8 штук

Приготування:

  • Яблуко натираємо на велику тертку, банан розминаємо виделкою.
  • Додаємо розпушувач для тіста. Яблуко трішки віджимаємо і додаємо до банана. Слідом яйце, борошно і мелену корицю.
  • Маса має бути густа і "повітряна". Можливо знадобиться ще ложка борошна.
  • Обсмажуємо оладки на розігрітій сковорідці з олією з обох сторін.
  • Подаємо зі сметанкою, медом чи варенням.

Смачного!