Рецепт оладий с яблоком и бананом к завтраку

23 февраля 2023, 13:34
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Источник:

Валентина Саенко

Если вы предпочитаете сладкие завтраки, обязательно попробуйте оладьи с яблоками и бананами.

Оладьи с яблоком и бананом будут отлично смаковать не только взрослым, но и деткам. Они почти без сахара.

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Подавайте оладьи со сметаной, сгущенкой, вареньем, медом или просто посыпьте сахаром.

Рецепт оладий с сахаром и бананом

  • Время: 40 минут
  • Порции: 8 штук
Ингредиенты:
– 1 яблоко;
– 1 банан;
– куриное яйцо;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
– 3 – 4 столовых ложки муки;
– молотая корица.

Приготовление:

  • Яблоко натираем на большую терку, банан разминаем вилкой.
  • Добавляем разрыхлитель для теста. Яблоко немного отжимаем и добавляем к банану. Следом яйцо, муку и молотую корицу.
  • Масса должна быть густой и "воздушной". Возможно, понадобится еще ложка муки.
  • Обжариваем оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.
  • Подаем со сметанкой, медом или вареньем.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак