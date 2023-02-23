Рецепт оладий с яблоком и бананом к завтраку
23 февраля 2023, 13:34Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Если вы предпочитаете сладкие завтраки, обязательно попробуйте оладьи с яблоками и бананами.
Оладьи с яблоком и бананом будут отлично смаковать не только взрослым, но и деткам. Они почти без сахара.
Читайте также 15 минут и готово: три рецепта сытных завтраков на любой вкус
Подавайте оладьи со сметаной, сгущенкой, вареньем, медом или просто посыпьте сахаром.
Рецепт оладий с сахаром и бананом
- Время: 40 минут
- Порции: 8 штук
– 1 яблоко;
– 1 банан;
– куриное яйцо;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
– 3 – 4 столовых ложки муки;
– молотая корица.
Приготовление:
- Яблоко натираем на большую терку, банан разминаем вилкой.
- Добавляем разрыхлитель для теста. Яблоко немного отжимаем и добавляем к банану. Следом яйцо, муку и молотую корицу.
- Масса должна быть густой и "воздушной". Возможно, понадобится еще ложка муки.
- Обжариваем оладьи на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон.
- Подаем со сметанкой, медом или вареньем.
Приятного аппетита!