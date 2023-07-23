Летом готовим только так: рецепт оливье со свежими огурцами
23 июля 2023, 11:08Читати новину українською
Один из самых популярных зимних салатов – безусловно, оливье. Но можно ли его готовить летом, ведь он достаточно сытный? И наш ответ: "Да". У нас есть рецепт.
Классический рецепт известного нам салата оливье насчитывает квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и заправку из майонеза. Что касается мяса: можно добавить как лекарственную или вареную колбасу, так и отварное куриное филе или говяжий язык.
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24 канал подготовил летний вариант салата со свежим горошком и огурцами. Попытайтесь также заменить майонез на домашнюю сметану – это очень вкусно.
Рецепт оливье – летний вариант
- Время: 40 минут
- Порции: 4
– 300 граммов лекарственной колбасы;
– 3 отварных картофелины;
– морковь;
– 2 – 3 отварных куриных яйца;
– 2 – 3 свежих огурца;
– 200 граммов зеленого горошка;
– 2 – 3 столовые ложки сметаны;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Предварительно отваренные овощи нарезаем кубиками, также варим в подсоленной воде яйца до готовности – 6 – 8 минут.
- Нарезаем колбасу и свежие огурцы кружками, смешиваем вместе с остальными ингредиентами.
- Солим и перчим, перемешиваем и заправляем сметаной.
- Такой салат будет прекрасно смаковать летом, до кусочка черного хлеба или с гренками.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить углы с сыром – они заменят привычные чебуреки.