Классический рецепт известного нам салата оливье насчитывает квашеные огурцы, консервированный горошек, отварные овощи и заправку из майонеза. Что касается мяса: можно добавить как лекарственную или вареную колбасу, так и отварное куриное филе или говяжий язык.
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24 канал подготовил летний вариант салата со свежим горошком и огурцами. Попытайтесь также заменить майонез на домашнюю сметану – это очень вкусно.
Рецепт оливье – летний вариант
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Предварительно отваренные овощи нарезаем кубиками, также варим в подсоленной воде яйца до готовности – 6 – 8 минут.
- Нарезаем колбасу и свежие огурцы кружками, смешиваем вместе с остальными ингредиентами.
- Солим и перчим, перемешиваем и заправляем сметаной.
- Такой салат будет прекрасно смаковать летом, до кусочка черного хлеба или с гренками.
Приятного аппетита!