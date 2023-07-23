Класичний рецепт відомого нам салату олів'є налічує квашені огірки, консервований горошок, відварені овочі та заправку з майонезу. Щодо м'яса: можна додати як лікарську чи варену ковбасу, так і відварене куряче філе, чи яловичий язик.

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24 канал підготував літній варіант салату зі свіжим горошком та огірками. Спробуйте також замінити майонез на домашню сметану – це дуже смачно.

Рецепт олів'є – літній варіант

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів лікарської ковбаси;

– 3 відварені картоплини;

– морква;

– 2 – 3 відварених курячих яйця;

– 2 – 3 свіжих огірки;

– 200 грамів зеленого горошку;

– 2 – 3 столові ложки сметани;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Заздалегідь відварені овочі нарізаємо кубиками, також варимо у підсоленій воді яйця до готовності – 6 – 8 хвилин.

Нарізаємо ковбасу та свіжі огірки кубками, змішуємо разом з рештою інгредієнтів.

Солимо та перчимо, перемішуємо та заправляємо сметаною.

Такий салат чудово смакуватиме влітку, до шматочка чорного хліба чи з грінками.

Смачного!

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