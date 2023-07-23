Класичний рецепт відомого нам салату олів'є налічує квашені огірки, консервований горошок, відварені овочі та заправку з майонезу. Щодо м'яса: можна додати як лікарську чи варену ковбасу, так і відварене куряче філе, чи яловичий язик.
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24 канал підготував літній варіант салату зі свіжим горошком та огірками. Спробуйте також замінити майонез на домашню сметану – це дуже смачно.
Рецепт олів'є – літній варіант
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Заздалегідь відварені овочі нарізаємо кубиками, також варимо у підсоленій воді яйця до готовності – 6 – 8 хвилин.
- Нарізаємо ковбасу та свіжі огірки кубками, змішуємо разом з рештою інгредієнтів.
- Солимо та перчимо, перемішуємо та заправляємо сметаною.
- Такий салат чудово смакуватиме влітку, до шматочка чорного хліба чи з грінками.
Смачного!