Класичний рецепт відомого нам салату олів'є налічує квашені огірки, консервований горошок, відварені овочі та заправку з майонезу. Щодо м'яса: можна додати як лікарську чи варену ковбасу, так і відварене куряче філе, чи яловичий язик.

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24 канал підготував літній варіант салату зі свіжим горошком та огірками. Спробуйте також замінити майонез на домашню сметану – це дуже смачно.

Рецепт олів'є – літній варіант

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Заздалегідь відварені овочі нарізаємо кубиками, також варимо у підсоленій воді яйця до готовності – 6 – 8 хвилин.
  • Нарізаємо ковбасу та свіжі огірки кубками, змішуємо разом з рештою інгредієнтів.
  • Солимо та перчимо, перемішуємо та заправляємо сметаною.
  • Такий салат чудово смакуватиме влітку, до шматочка чорного хліба чи з грінками.

Смачного!