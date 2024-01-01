Під час приготування до свята, мабуть, ви відварювали для салатів курятину, після чого залишився бульйон. Саме він і знадобиться у цьому рецепті.

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Рецепт смачного супу від похмілля

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 літри курячого бульйону;

– 0,5 кілограма курячих потрухів;

– 100 грамів вермішелі;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 1 – 2 лаврові листи;

– олія;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Приготування:

Курячі потрухи ретельно промийте, видаліть плівки та наріжте шматочками. Подрібнену цибулю і нарізану соломкою моркву підсмажте на олії. Бульйон доведіть до кипіння, введіть підготовлені шлуночки та варіть 10 хвилин. Потім додайте серця, овочеве пасерування і продовжуйте варити ще 10 хвилин. Після чого додайте печінку, лавровий лист і варіть за слабкого кипіння ще близько 10 хвилин. За 5 хвилин до готовності суп посоліть, поперчіть та всипте вермішель.

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