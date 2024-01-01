Під час приготування до свята, мабуть, ви відварювали для салатів курятину, після чого залишився бульйон. Саме він і знадобиться у цьому рецепті.

Варто спробувати Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою

Рецепт смачного супу від похмілля

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Курячі потрухи ретельно промийте, видаліть плівки та наріжте шматочками.
  2. Подрібнену цибулю і нарізану соломкою моркву підсмажте на олії.
  3. Бульйон доведіть до кипіння, введіть підготовлені шлуночки та варіть 10 хвилин.
  4. Потім додайте серця, овочеве пасерування і продовжуйте варити ще 10 хвилин.
  5. Після чого додайте печінку, лавровий лист і варіть за слабкого кипіння ще близько 10 хвилин.
  6. За 5 хвилин до готовності суп посоліть, поперчіть та всипте вермішель.