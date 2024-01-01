Під час приготування до свята, мабуть, ви відварювали для салатів курятину, після чого залишився бульйон. Саме він і знадобиться у цьому рецепті.
Варто спробувати Ап – і готово: готуємо прості новорічні страви із курочкою
Рецепт смачного супу від похмілля
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Курячі потрухи ретельно промийте, видаліть плівки та наріжте шматочками.
- Подрібнену цибулю і нарізану соломкою моркву підсмажте на олії.
- Бульйон доведіть до кипіння, введіть підготовлені шлуночки та варіть 10 хвилин.
- Потім додайте серця, овочеве пасерування і продовжуйте варити ще 10 хвилин.
- Після чого додайте печінку, лавровий лист і варіть за слабкого кипіння ще близько 10 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності суп посоліть, поперчіть та всипте вермішель.