Лучший рецепт от похмелья: готовим простой куриный суп
1 января 2024, 10:06Читати новину українською
Источник:ТСН
После празднования Нового года многие задумываются, какое блюдо может улучшить их самочувствие. Если эта история о вас, попытайтесь приготовить простой куриный суп.
Во время приготовления к празднику, вероятно, вы отваривали для салатов курятину, после чего остался бульон. Именно он и пригодится в этом рецепте.
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Рецепт вкусного супа от похмелья
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 2 литра куриного бульона;
– 0,5 килограмма куриных потрохов;
– 100 граммов вермишели;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 – 2 лавровых листа;
– масло;
– черный молотый перец;
– соль.
Приготовление:
- Куриные потроха тщательно промойте, удалите пленки и нарежьте кусочками.
- Измельченный лук и нарезанную соломкой морковь поджарьте на растительном масле.
- Бульон доведите до кипения, введите подготовленные желудочки и варите 10 минут.
- Затем добавьте сердца, овощную пассеровку и продолжайте варить еще 10 минут.
- После чего добавьте печень, лавровый лист и варите при слабом кипении еще около 10 минут.
- За 5 минут до готовности суп посолите, поперчите и всыпьте вермишель.