Ароматная горячая сковорода: традиционная паэлья – готовим шаг за шагом

Паэлья с морепродуктами – любимое блюдо испанцев. Это очень ароматная сковорода, насыщенная разными вкусами и текстурами.

Паэлья – это настоящий кулинарный праздник. Следуя пошаговому рецепту, вы легко ее приготовите.

Интересно Празднуем День друзей правильно: почему куриные голени в соусе BBQ станут идеальным выбором

Паэлья – традиционное испанское блюдо. Происходит из провинции Валенсия, расположенной на Средиземном море. Основными ингредиентами паэльи являются рис и морепродукты, но на самом деле разрешены любые ингредиенты – мясо, овощи, грибы.

Можно сказать, что это испанский эквивалент итальянского ризотто. Наверное, у каждой хозяйки есть свой рецепт этого знаменитого блюда.

Рецепт паэльи

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Это просто невероятное наслаждение / Илюстративное фото подачиunsplash

Ингредиенты

1 красный перец;

– 1 большая луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 стакан замороженного горошка;

– 3 помидора;

– 250 грамм мидий;

– 1 куриное филе;

– 1 килограмм ассорти из морепродуктов;

– 2 стакана риса;

– свежая петрушка по желанию;

– соль и перец по вкусу;

– шафран.

Приготовление:

Нарезанную кубиками курицу обжарьте на оливковом масле.

Мелко нашинкуйте лук и чеснок.

Перец измельчите соломкой.

Как только курица подрумянится, добавьте в сковороду лук, чеснок, перец и готовьте, пока лук не станет прозрачным и все не поплывет соком.

В отдельную сковороду добавьте морепродукты и обжарьте, пока все не станет золотистым.

Затем все ингредиенты смешайте в одной сковороде с курицей и овощами, добавив помидоры нарезанные.

Не забывайте все время постепенно помешивать.

Затем добавьте горошек и воду – два стакана воды на стакан риса.

Теперь добавьте столько шафрана, чтобы все стало желтым.

Высыпьте рис в сковороду.

Когда рис впитает большую часть жидкости, посыпьте сверху измельченной петрушкой и накройте сковороду.