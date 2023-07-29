Паелья – це справжнє кулінарне свято. Дотримуючись покрокового рецепта, ви легко її приготуєте.

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Паелья – традиційна іспанська страва. Походить з провінції Валенсія, розташованої на Середземному морі. Основними інгредієнтами паельї є рис і морепродукти, але насправді дозволені будь-які інгредієнти – м'ясо, овочі, гриби.

Можна сказати, що це іспанський еквівалент італійського різотто. Напевно, у кожної господині є свій рецепт цього знаменитої страви.

Рецепт паельї

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Це просто неймовірна насолода / Ілюстративне фото подачі unsplash

Інгредієнти:

– 1 червоний перець;

– 1 велика цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 1 стакан замороженого горошку;

– 3 помідори;

– 250 грамів мідій;

– 1 куряче філе;

– 1 кілограм асорті з морепродуктів;

– 2 склянки рису;

– свіжа петрушка за бажанням;

– сіль і перець до смаку;

– шафран.

Приготування:

Нарізану кубиками курку обсмажте на оливковій олії.

Дрібно наріжте цибулю і часник.

Перець подрібніть соломкою.

Як тільки курка підрум’яниться, додайте в сковороду цибулю, часник, перець і готуйте, поки цибуля не стане прозорою і все не попливе соком.

В окрему сковороду додайте морепродукти і обсмажте, поки все не стане золотистим.

Потім всі інгредієнти змішайте в одній сковороді з куркою і овочами, додавши нарізані помідори.

Не забувайте весь час рівномірно помішувати.

Згодом додайте горошок і воду – дві склянки води на склянку рису.

Тепер додайте стільки шафрану, щоб все стало жовтим.

Висипте рис в сковороду.

Коли рис вбере більшу частину рідини, посипте зверху подрібненою петрушкою і накрийте сковороду.

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