Паелья – це справжнє кулінарне свято. Дотримуючись покрокового рецепта, ви легко її приготуєте.

Цікаво Святкуємо День друзів правильно: чому курячі гомілки в соусі BBQ стануть ідеальним вибором

Паелья – традиційна іспанська страва. Походить з провінції Валенсія, розташованої на Середземному морі. Основними інгредієнтами паельї є рис і морепродукти, але насправді дозволені будь-які інгредієнти – м'ясо, овочі, гриби.

Можна сказати, що це іспанський еквівалент італійського різотто. Напевно, у кожної господині є свій рецепт цього знаменитої страви.

Рецепт паельї

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Це просто неймовірна насолода / Ілюстративне фото подачі unsplash

Приготування:

  • Нарізану кубиками курку обсмажте на оливковій олії.
  • Дрібно наріжте цибулю і часник.
  • Перець подрібніть соломкою.
  • Як тільки курка підрум’яниться, додайте в сковороду цибулю, часник, перець і готуйте, поки цибуля не стане прозорою і все не попливе соком.
  • В окрему сковороду додайте морепродукти і обсмажте, поки все не стане золотистим.
  • Потім всі інгредієнти змішайте в одній сковороді з куркою і овочами, додавши нарізані помідори.
  • Не забувайте весь час рівномірно помішувати.
  • Згодом додайте горошок і воду – дві склянки води на склянку рису.
  • Тепер додайте стільки шафрану, щоб все стало жовтим.
  • Висипте рис в сковороду.
  • Коли рис вбере більшу частину рідини, посипте зверху подрібненою петрушкою і накрийте сковороду.