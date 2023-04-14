Бриош – французская техника для сдобы, в которой используют много сливочного масла. Также интересен сам процесс роста теста, ведь для этого используют холодильник.

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Чтобы и вы могли приготовить рыхлую и вкусную пасочку дома, рецептом поделилась судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Оля Мартыновская.

Рецепт пасхи бриош

Время: 1 сутки

1 сутки Порции: 3 – 4

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 16 граммов соли;

– 150 граммов сахара;

– 25 граммов прессованных дрожжей, или 9 граммов сухих;

– 200 граммов сливочного масла;

– 8 куриных яиц;

– 120 граммов масла;

– 200 граммов сушеной вишни, или изюма;

– 3 звездочки бадьяна;

– 50 граммов коньяка.

Приготовление:

Сначала замачиваем вишню в коньяке и оставляем на несколько часов.

В чашу миксера перекладываем муку, дрожжи (покрошите или просто всыпьте сухие), 6 яиц и на невысокой скорости вымешиваем насадкой крюк 5 – 6 минут.

Сливочное масло нарезаем кубиками, оно должно быть не очень холодным, но и не теплым (14 – 16 градусов).

Добавляем масло, не прерывая процесс вымешивания, в 3 этапа.

Когда тесто хорошо вымешалось и отлипало от бортов чаши, добавляем 2 яйца и масло. Вымешиваем еще 10 минут.

Важный момент! Масло ароматизируем звездочками бодяной.

Накрываем пищевой пленкой или вафельным влажным полотенцем и даем тесту подойти 1 час при комнатной температуре. Тесто любит также влажность. В идеале – 90% влажности.

Обходим тесто деликатно руками, тем самым выпуская углекислый газ, образовавшийся вследствие жизнедеятельности дрожжей.

Накрываем снова пищевой пленкой и ставим в холодильник на 12 – 16 часов.

Формы смазываем сливочным маслом, выкладываем шарики теста, смазываем верхушки яйцом и даем подойти в тепленьком месте 2 часа, уже ничем не накрывая.

Выпекаем за 150 градусов 20 – 30 минут. Все зависит от размера формы: 20 – 30 минут для кулича весом 300 – 400 граммов. Для совсем маленьких будет достаточно 15 – 18 минут.

Приятного аппетита!