Бриош – французская техника для сдобы, в которой используют много сливочного масла. Также интересен сам процесс роста теста, ведь для этого используют холодильник.

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Чтобы и вы могли приготовить рыхлую и вкусную пасочку дома, рецептом поделилась судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Оля Мартыновская.

Рецепт пасхи бриош

  • Время: 1 сутки
  • Порции: 3 – 4

Приготовление:

  • Сначала замачиваем вишню в коньяке и оставляем на несколько часов.
  • В чашу миксера перекладываем муку, дрожжи (покрошите или просто всыпьте сухие), 6 яиц и на невысокой скорости вымешиваем насадкой крюк 5 – 6 минут.
  • Сливочное масло нарезаем кубиками, оно должно быть не очень холодным, но и не теплым (14 – 16 градусов).
  • Добавляем масло, не прерывая процесс вымешивания, в 3 этапа.
  • Когда тесто хорошо вымешалось и отлипало от бортов чаши, добавляем 2 яйца и масло. Вымешиваем еще 10 минут.
  • Важный момент! Масло ароматизируем звездочками бодяной.
  • Накрываем пищевой пленкой или вафельным влажным полотенцем и даем тесту подойти 1 час при комнатной температуре. Тесто любит также влажность. В идеале – 90% влажности.
  • Обходим тесто деликатно руками, тем самым выпуская углекислый газ, образовавшийся вследствие жизнедеятельности дрожжей.
  • Накрываем снова пищевой пленкой и ставим в холодильник на 12 – 16 часов.
  • Формы смазываем сливочным маслом, выкладываем шарики теста, смазываем верхушки яйцом и даем подойти в тепленьком месте 2 часа, уже ничем не накрывая.
  • Выпекаем за 150 градусов 20 – 30 минут. Все зависит от размера формы: 20 – 30 минут для кулича весом 300 – 400 граммов. Для совсем маленьких будет достаточно 15 – 18 минут.

Приятного аппетита!