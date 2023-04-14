Бріош – французька техніка для здоби, у які використовують багато вершкового масла. Також цікавим є сам процес росту тіста, адже для цього використовують холодильник.
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Аби й ви могли приготувати пухку та смачну пасочку вдома, рецептом поділилася суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Оля Мартиновська.
Рецепт паски бріош
- Час: 1 доба
- Порції: 3 – 4
Приготування:
- Спочатку замочуємо вишню в коньяку і залишаємо на кілька годин.
- У чашу міксера перекладаємо борошно, дріжджі (покришіть або просто всипте сухі), 6 яєць і на невисокій швидкості вимішуємо насадкою гак 5 – 6 хвилин.
- Вершкове масло нарізаємо кубиками, воно має бути не дуже холодним, але й не теплим (14 – 16 градусів).
- Додаємо масло, не перериваючи процес вимішування, в 3 етапи.
- Коли тісто добре вимішалось і відлипає від бортів чаші, додаємо 2 яйця та олію. Вимішуємо ще 10 хвилин.
- Важливий момент! Олію ароматизуємо зірочками бодяну.
- Накриваємо харчовою плівкою або вафельним вологим рушником і даємо тісту підійти 1 годину за кімнатної температури. Тісто любить також вологість. В ідеалі – 90% вологості.
- Обминаємо тісто делікатно руками, тим самим випускаючи вуглекислий газ, який утворився внаслідок життєдіяльності дріжджів.
- Накриваємо знову харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 12 – 16 годин.
- Форми змащуємо вершковим маслом, викладаємо кульки тіста, змащуємо верхівки яйцем і даємо підійти в тепленькому місці 2 години, вже нічим не накриваючи.
- Випікаємо за 150 градусів 20 – 30 хвилин. Усе залежить від розміру форми: 20 – 30 хвилин для паски вагою 300 – 400 грамів. Для зовсім маленьких буде досить 15 – 18 хвилин.
Смачного!