Кулич бриош по рецепту эксперта "Мастер Шеф" Оли Мартыновской
14 апреля 2023, 10:16Читати новину українською
Источник:Мастер Шеф
Мы продолжаем делиться с вами интересными рецептами пасхальных куличей. На очереди кулич от Оли Мартыновской по французской технике бриош.
Бриош – французская техника для сдобы, в которой используют много сливочного масла. Также интересен сам процесс роста теста, ведь для этого используют холодильник.
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Чтобы и вы могли приготовить рыхлую и вкусную пасочку дома, рецептом поделилась судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Оля Мартыновская.
Рецепт пасхи бриош
- Время: 1 сутки
- Порции: 3 – 4
Приготовление:
- Сначала замачиваем вишню в коньяке и оставляем на несколько часов.
- В чашу миксера перекладываем муку, дрожжи (покрошите или просто всыпьте сухие), 6 яиц и на невысокой скорости вымешиваем насадкой крюк 5 – 6 минут.
- Сливочное масло нарезаем кубиками, оно должно быть не очень холодным, но и не теплым (14 – 16 градусов).
- Добавляем масло, не прерывая процесс вымешивания, в 3 этапа.
- Когда тесто хорошо вымешалось и отлипало от бортов чаши, добавляем 2 яйца и масло. Вымешиваем еще 10 минут.
- Важный момент! Масло ароматизируем звездочками бодяной.
- Накрываем пищевой пленкой или вафельным влажным полотенцем и даем тесту подойти 1 час при комнатной температуре. Тесто любит также влажность. В идеале – 90% влажности.
- Обходим тесто деликатно руками, тем самым выпуская углекислый газ, образовавшийся вследствие жизнедеятельности дрожжей.
- Накрываем снова пищевой пленкой и ставим в холодильник на 12 – 16 часов.
- Формы смазываем сливочным маслом, выкладываем шарики теста, смазываем верхушки яйцом и даем подойти в тепленьком месте 2 часа, уже ничем не накрывая.
- Выпекаем за 150 градусов 20 – 30 минут. Все зависит от размера формы: 20 – 30 минут для кулича весом 300 – 400 граммов. Для совсем маленьких будет достаточно 15 – 18 минут.
Приятного аппетита!