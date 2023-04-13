Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом проверенной пасхи на Пасху.
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Рецепт от шеф-повара на желтках, с изюмом и румяной корочкой. Особенностью кулича от Эктора Хименеса-Браво является добавление к тесту апельсинового сока. Попытайтесь, вам понравится.
Рецепт кулича от Эктора.
- Время: 4 часа
- Порции: 3 штуки
Приготовление:
- Заливаем сухофрукты апельсиновым фрешем, добавляем крепкий алкоголь и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим.
- Готовим опару. В теплое молоко высыпаем дрожжи и сахар, перемешиваем и ставим в теплое место на 7-10 минут до образования густой дрожжевой шапочки.
- В отдельной миске взбиваем желтки с солью, сахаром и ванильным сахаром в пышную светлую массу. Добавляем размягченное сливочное масло и цедру апельсина, хорошо взбиваем.
- В массу добавляем подошедшую опару и перемешиваем.
- Далее по частям вводим муку, просеянную, замешиваем лопаткой, тесто получается как густая сметана. Накрываем и ставим в теплое место на 40-60 минут до увеличения 2 раза.
- Добавляем сухофрукты, перемешиваем, накрываем плёнкой и оставляем в тепле еще на 30 – 40 минут.
- Формы для выпечки смазываем растительным маслом. Готовое тесто раскладываем по формам (форму заполняем тестом на 1/3) и оставляем в тепле для подъема на 1 час.
- Выпекаем куличи в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 15 минут, затем убавляем температуру до 160 и выпекаем еще 15 минут. После 20 минут можно накрыть куличи фольгой, чтобы не подгорел верх. Готовность проверяем сухой зубочисткой.
- Для глазури белки и сахар ставим на водяную баню, перемешиваем до растворения пудры.
- Взбиваем меренг на медленной скорости миксером, постепенно увеличивая ее и добавляя пудру.
Приятного аппетита!