Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом проверенной пасхи на Пасху.

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Рецепт от шеф-повара на желтках, с изюмом и румяной корочкой. Особенностью кулича от Эктора Хименеса-Браво является добавление к тесту апельсинового сока. Попытайтесь, вам понравится.

Рецепт кулича от Эктора.

Время: 4 часа

4 часа Порции: 3 штуки

Ингредиенты:

– 600 граммов муки;

– 3 яичных желтка;

– 300 граммов молока;

– 180 граммов сливочного масла;

– 180 граммов сахара;

– 8 граммов сухих дрожжей, или 24 грамма прессованных;

– половина чайной ложки соли;

– 150 граммов изюма;

– цедра апельсина;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 120 граммов апельсинового сока;

– 50 граммов крепкого алкоголя.

Для глазури:

– 100 граммов белка;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 100 граммов сахара.

Приготовление:

Заливаем сухофрукты апельсиновым фрешем, добавляем крепкий алкоголь и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим.

Готовим опару. В теплое молоко высыпаем дрожжи и сахар, перемешиваем и ставим в теплое место на 7-10 минут до образования густой дрожжевой шапочки.

В отдельной миске взбиваем желтки с солью, сахаром и ванильным сахаром в пышную светлую массу. Добавляем размягченное сливочное масло и цедру апельсина, хорошо взбиваем.

В массу добавляем подошедшую опару и перемешиваем.

Далее по частям вводим муку, просеянную, замешиваем лопаткой, тесто получается как густая сметана. Накрываем и ставим в теплое место на 40-60 минут до увеличения 2 раза.

Добавляем сухофрукты, перемешиваем, накрываем плёнкой и оставляем в тепле еще на 30 – 40 минут.

Формы для выпечки смазываем растительным маслом. Готовое тесто раскладываем по формам (форму заполняем тестом на 1/3) и оставляем в тепле для подъема на 1 час.

Выпекаем куличи в предварительно разогретой до 170 градусов духовке 15 минут, затем убавляем температуру до 160 и выпекаем еще 15 минут. После 20 минут можно накрыть куличи фольгой, чтобы не подгорел верх. Готовность проверяем сухой зубочисткой.

Для глазури белки и сахар ставим на водяную баню, перемешиваем до растворения пудры.

Взбиваем меренг на медленной скорости миксером, постепенно увеличивая ее и добавляя пудру.

Приятного аппетита!