Вкусная и воздушная пасочка – это пасхальная любимица украинцев. Не нужно отказывать себе в удовольствии попробовать домашней сдобы, если не хватает свободного времени. С этим рецептом вы достигнете замечательного результата без приготовления опары.

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Быстрая пасха

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 6

Такая ароматная / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 200 грамм молока;

– 100 – 150 грамм сливочного масла;

– 4 яйца;

– 50 – 100 грамм сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 11 грамм сухих дрожжей;

– 500 – 700 грамм муки;

– 100 грамм изюма.

Приготовление:

Возьмите большую кастрюлю или миску и всыпьте туда один пакетик сухих дрожжей. Добавьте примерно 50 грамм сахара и 200 грамм теплого молока. Просеянную муку добавьте в молочно-дрожжевую смесь (около 50 – 60 грамм), перемешайте, чтобы составляющие растворились и дрожжи активизировались. Сливочное масло следует выставить из холодильника заранее, чтобы оно смягчилось, или немного растопить на водяной бане или в микроволновке. Добавьте 100 грамм растопленного масла в смесь. Отделите белки от желтков двух яиц. Два целых яйца вместе с двумя желтками добавьте в тесто, оставляя белки для глазури. Постепенно вводите остальную муку, тщательно перемешивая тесто. Изюм запарьте кипятком на 10 – 15 минут, затем слейте воду, обваляйте их в муке или крахмале и также введите в тесто. Вымешивайте тесто руками на рабочей поверхности, посыпанной мукой. Затем переложите тесто обратно в большую миску или кастрюлю, накройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на минимум 30 минут. После этого обминаете тесто. Поделите на количество форм, которое есть. Разложите тесто по формам, заполняя одну треть объема, накройте влажным полотенцем и снова оставьте в теплом месте на 25 – 30 минут. Разогрейте духовку до 190°C и выпекайте куличи около 40 минут. Тем временем взбейте 2 яичных белка со щепоткой соли и сахарной пудрой до формирования твердых пиков. После выпекания выньте куличи, смажьте верхушки белковой глазурью и украсьте по вашим предпочтениям.

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