Обязательно попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт. Такой кулич точно понравится всем.
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Паска "Золотая"
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Залейте дрожжи теплым молоком, добавьте 100 граммов сахара и 200 граммов муки. Перемешайте и поставьте в теплое место. Опара должна вырасти вдвое.
- После этого добавьте остальной сахар, желтки, соль и муку. Натрите на мелкой терке лимонную цедру.
- Вымешайте тесто, добавьте растопленное, но охлажденное масло. Месите тесто до тех пор, пока оно не начнет отставать от рук. После этого добавьте изюм.
- Накройте полотенцем миску с тестом и поставьте ее в теплое место. Когда оно вырастет вдвое, вымесите его еще раз и снова оставьте в тепле.
- Выложите тесто в форму на треть объема. Дайте ему снова вырасти вдвое.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Маленькие пасочки выпекайте 15 – 20 минут, а большие – 25 – 30.
- Тем временем приготовьте глазурь. Сахарную пудру, лимонный сок и яичный белок взбейте до однородной белой массы. Намажьте этой массой куличи и украсьте на свой вкус.