Раз-два и готово: быстрый рецепт пасхального кулича
3 мая 2024, 10:59Читати новину українською
Источник:Апостроф
Для того, чтобы приготовить душистую пасхальную выпечку, не обязательно весь день проводить на кухне. Есть рецепт, благодаря которому у вас получится вкусный кулич за рекордное время.
Вкусная и воздушная пасочка – это пасхальная любимица украинцев. Не нужно отказывать себе в удовольствии попробовать домашней сдобы, если не хватает свободного времени. С этим рецептом вы достигнете замечательного результата без приготовления опары.
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Быстрая пасха
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
– 200 грамм молока;
– 100 – 150 грамм сливочного масла;
– 4 яйца;
– 50 – 100 грамм сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 11 грамм сухих дрожжей;
– 500 – 700 грамм муки;
– 100 грамм изюма.
Приготовление:
- Возьмите большую кастрюлю или миску и всыпьте туда один пакетик сухих дрожжей.
- Добавьте примерно 50 грамм сахара и 200 грамм теплого молока.
- Просеянную муку добавьте в молочно-дрожжевую смесь (около 50 – 60 грамм), перемешайте, чтобы составляющие растворились и дрожжи активизировались.
- Сливочное масло следует выставить из холодильника заранее, чтобы оно смягчилось, или немного растопить на водяной бане или в микроволновке.
- Добавьте 100 грамм растопленного масла в смесь.
- Отделите белки от желтков двух яиц.
- Два целых яйца вместе с двумя желтками добавьте в тесто, оставляя белки для глазури.
- Постепенно вводите остальную муку, тщательно перемешивая тесто. Изюм запарьте кипятком на 10 – 15 минут, затем слейте воду, обваляйте их в муке или крахмале и также введите в тесто. Вымешивайте тесто руками на рабочей поверхности, посыпанной мукой.
- Затем переложите тесто обратно в большую миску или кастрюлю, накройте чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на минимум 30 минут.
- После этого обминаете тесто. Поделите на количество форм, которое есть.
- Разложите тесто по формам, заполняя одну треть объема, накройте влажным полотенцем и снова оставьте в теплом месте на 25 – 30 минут.
- Разогрейте духовку до 190°C и выпекайте куличи около 40 минут. Тем временем взбейте 2 яичных белка со щепоткой соли и сахарной пудрой до формирования твердых пиков.
- После выпекания выньте куличи, смажьте верхушки белковой глазурью и украсьте по вашим предпочтениям.