Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом нежного домашнего паштета из куриной печени, который станет любимым на вашем столе. Его легко готовить и не нужно использовать духовку.
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Чтобы приготовить быстрый перекус, нужно только достать его из банки, намазать на хлеб или гренку и подать к столу. Печеночный паштет удобно хранить в холодильнике в плотно закрытой банке или в пищевом контейнере. А главное, что полезный (потому что знаете из чего сделано) и быстрый в приготовлении паштет из куриной печени едят даже те, кто не любит печень. Этот паштет едят все за обе щеки!
Рецепт домашнего паштета из куриной печени
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Тщательно очистите овощи, куриную печень промойте водой и срежьте пленки.
- Морковь нарежьте мелко и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом. Далее добавьте нарезанный мелкими кубиками лук и продолжайте обжаривать до прозрачности. Лук не должен стать золотистым. Жарим несколько минут и добавляем печень и чеснок.
- Добавляем масло, вино, испаряем алкоголь. Это займет еще минут 15. Снимаем с огня, перебиваем блендером в однородную массу.
Паштет из куриной печени / Фото из личного архива Вали Саенко
- Выливаем снова на сковороду, добавляем сливки, даем закипеть, постоянно помешивая. Солим, перчим и готово! После охлаждения паштет застынет и станет достаточно плотным.
- Чтобы паштет долго хранился в холодильнике, залейте его сверху растопленным сливочным маслом, чтобы оно полностью покрывало йогой
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- Подаем с хлебчиком, мармеладом из лука или даже с любимым вареньем.
Приятного тебе аппетита!