Шеф-кухар Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом ніжного домашнього паштету з курячої печінки, який стане улюбленим на вашому столі. Його легко готувати, й не потрібно використовувати духовку.

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Щоб приготувати швидкий перекус потрібно тільки дістати його з банки, намазати на хліб чи грінку і подати до столу. Печінковий паштет зручно зберігати в холодильнику у щільно закритій банці або харчовому контейнері. А головне, що корисний (бо знаєте з чого зроблено) та швидкий в приготуванні паштет з курячої печінки їдять навіть ті, хто не любить печінку. Цей паштет їдять всі за обидві щоки!

Рецепт домашнього паштету з курячої печінки

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів курячої печінки;

– 1 морква;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 100 грамів вершкового масла;

– 3 зубчики часнику;

– 100 грамів білого сухого вина;

– 50 грамів жирних коров'ячих вершків;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно очистіть овочів, курячу печінку промийте водою та зріжте плівки.

Моркву наріжте дрібно та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією. Далі додайте нарізану дрібними кубиками цибулю та продовжуйте обсмажувати до прозорості. Цибуля не повинна стати золотистою. Смажимо кілька хвилин і додаємо печінку та часник.

Додаємо масло, вино, випаровуємо алкоголь. Це займе ще хвилин 15. Знімаємо з вогню, перебиваємо блендером в однорідну масу.



Паштет з курячої печінки / Фото з особистого архіву Валі Саєнко

Виливаємо знову на сковорідку, додаємо вершки, даємо закипіти, постійно помішуючи. Солимо, перчимо і готово! Після охолодження паштет застигне і стане досить щільним.

Щоб паштет довго зберігався у холодильнику, залийте його зверху розтопленим вершковим маслом, щоб воно повністю покривало йогою

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Подаємо з хлібчиком, мармеладом з цибулі чи навіть з улюбленим варенням.

Смачного!