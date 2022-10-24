Закуска к любому столу: нежный куриный паштет на диванчик или гренок

Зачем покупать магазинный паштет сомнительного состава, если можно с легкостью приготовить его дома из проверенных и качественных продуктов.

Шеф-повар Валентина Саенко поделилась с читателями рецептом нежного домашнего паштета из куриной печени, который станет любимым на вашем столе. Его легко готовить и не нужно использовать духовку.

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Чтобы приготовить быстрый перекус, нужно только достать его из банки, намазать на хлеб или гренку и подать к столу. Печеночный паштет удобно хранить в холодильнике в плотно закрытой банке или в пищевом контейнере. А главное, что полезный (потому что знаете из чего сделано) и быстрый в приготовлении паштет из куриной печени едят даже те, кто не любит печень. Этот паштет едят все за обе щеки!

Рецепт домашнего паштета из куриной печени

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 400 граммов куриной печени;– 1 морковь;– 1 репчатый лук;– 100 граммов сливочного масла;– 3 зубчика чеснока;– 100 граммов белого сухого вина;– 50 граммов жирных коровьих сливок;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно очистите овощи, куриную печень промойте водой и срежьте пленки.

Морковь нарежьте мелко и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом. Далее добавьте нарезанный мелкими кубиками лук и продолжайте обжаривать до прозрачности. Лук не должен стать золотистым. Жарим несколько минут и добавляем печень и чеснок.

Добавляем масло, вино, испаряем алкоголь. Это займет еще минут 15. Снимаем с огня, перебиваем блендером в однородную массу.



Паштет из куриной печени / Фото из личного архива Вали Саенко

Выливаем снова на сковороду, добавляем сливки, даем закипеть, постоянно помешивая. Солим, перчим и готово! После охлаждения паштет застынет и станет достаточно плотным.

Чтобы паштет долго хранился в холодильнике, залейте его сверху растопленным сливочным маслом, чтобы оно полностью покрывало йогой

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Подаем с хлебчиком, мармеладом из лука или даже с любимым вареньем.

Приятного тебе аппетита!