Он имеет интересную технологию, но в то же время простой. Из небольшого количества ингредиентов получится несколько куличей.

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Паска на коньяке

  • Время: 2 часа + 8 часов на подрастание
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Яйца немного взбейте с сахаром, добавьте теплое молоко и дрожжи. Все хорошо перемешайте.
  2. Масло нарежьте на кусочки и добавьте в основную массу, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 8 часов.
  3. Добавьте соль, запаренный изюм, коньяк, ванильный сахар, муку и замесите тесто. Оставьте на 40 минут, после чего разложите по формам.
  4. Дайте тесту подняться вдвое. Выпекайте при температуре 170 градусов до готовности. На еще теплые куличи нанесите глазурь.