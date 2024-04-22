Он имеет интересную технологию, но в то же время простой. Из небольшого количества ингредиентов получится несколько куличей.
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Паска на коньяке
- Время: 2 часа + 8 часов на подрастание
- Порций: 10
Приготовление:
- Яйца немного взбейте с сахаром, добавьте теплое молоко и дрожжи. Все хорошо перемешайте.
- Масло нарежьте на кусочки и добавьте в основную массу, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 8 часов.
- Добавьте соль, запаренный изюм, коньяк, ванильный сахар, муку и замесите тесто. Оставьте на 40 минут, после чего разложите по формам.
- Дайте тесту подняться вдвое. Выпекайте при температуре 170 градусов до готовности. На еще теплые куличи нанесите глазурь.