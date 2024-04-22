Такая ароматная, что перехватывает дыхание: готовим королевский кулич с коньяком

Коньяк придаст паске невероятный аромат. Вполне вероятно, что этот рецепт станет вашим любимым.

Он имеет интересную технологию, но в то же время простой. Из небольшого количества ингредиентов получится несколько куличей.

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Паска на коньяке

Время : 2 часа + 8 часов на подрастание

: 2 часа + 8 часов на подрастание Порций: 10

– 1 литр топленого молока;– 1 килограмм сахара;– 500 граммов сливочного масла;– 10 яиц;– 3 желтка;– 150 граммов дрожжей;– 30 граммов ванильного сахара;– 200 граммов изюма;– 50 граммов коньяка;– 1 чайная ложка соли;– 2,5 килограмма муки.

Приготовление:

Яйца немного взбейте с сахаром, добавьте теплое молоко и дрожжи. Все хорошо перемешайте. Масло нарежьте на кусочки и добавьте в основную массу, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 8 часов. Добавьте соль, запаренный изюм, коньяк, ванильный сахар, муку и замесите тесто. Оставьте на 40 минут, после чего разложите по формам. Дайте тесту подняться вдвое. Выпекайте при температуре 170 градусов до готовности. На еще теплые куличи нанесите глазурь.