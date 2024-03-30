Идеальный рецепт, чтобы порадовать родных: готовим воздушные краффины вместо кулича
30 марта 2024, 23:43Читати новину українською
Источник:"Вкус UA"
Пышный и мягкий крафин родом из Австралии. Он идеально подходит для праздничного стола на Пасху.
Автором гибрида круассана и маффина считают кулинара Кейт Рейд. Краффины могут иметь различные вариации в зависимости от рецептуры и личных предпочтений.
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Простой рецепт краффинов
- Время: 3 часа 20 минут
- Порций: 4
– 700 граммов муки;
– 40 граммов прессованных дрожжей;
– 220 миллилитров молока 2,5%;
– 200 граммов сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 яйца;
– 180 граммов масла;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1 чайная ложка молотого мускатного ореха;
– 100 граммов изюма;
– 100 граммов клюквы;
– 100 граммов цукатов;
– 100 граммов мака;
– 100 граммов сушеных вишен;
– 40 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- В теплое молоко добавьте 2 столовые ложки сахара, дрожжи и перемешайте. Поставьте в теплое место на 10 минут.
- В чашу блендера вбейте яйца, добавьте сахар, соль, ванильный сахар, 80 граммов растопленного масла и подготовленную опару. Частями добавляя муку, начните замешивать тесто.
- Далее замешивайте тесто на столе, присыпая его мукой. Затем переложите его в миску, смажьте маслом, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 1,5 часа.
- Промойте изюм и сушеную клюкву. По желанию залейте ее коньяком.
- Готовое тесто помните и разделите на 4 части. Одну тонко раскатайте на посыпанной мукой поверхности. Смажьте ее мягким маслом и равномерно посыпьте изюмом, клюквой и мускатным орехом.
- Заверните тесто рулетом и разрежьте его вдоль пополам, но не до конца. Заверните половинки улиткой, формируя пасочку. Переложите ее в бумажную форму диаметром 13 сантиметров.
- Раскатайте вторую часть теста, смажьте маслом и посыпьте ее цукатами. Сформируйте такую же пасочку и выложите в формочку.
- Третью и четвертую части посыпьте маком с сахаром, сушеной вишней и сформируйте пасочки.
- Поместите куличи в теплое место на 40 минут, чтобы они подошли. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
- За 5 минут до готовности смажьте куличи желтком, взбитым с сахаром. Готовые краффины посыпьте сахарной пудрой.