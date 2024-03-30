Авторкою гібрида круасана і мафіна вважають кулінарку Кейт Рейд. Крафіни можуть мати різноманітні варіації залежно від рецептури та особистих вподобань.
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Простий рецепт крафінів
- Час: 3 години 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- У тепле молоко додайте 2 столові ложки цукру, дріжджі та перемішайте. Поставте в тепле місце на 10 хвилин.
- У чашу блендера вбийте яйця, додайте цукор, сіль, ванільний цукор, 80 грамів розтопленого масла та підготовлену опару. Частинами додаючи борошно, почніть замішувати тісто.
- Далі замішуйте тісто на столі, припилюючи його борошном. Потім перекладіть його в миску, змастіть олією, накрийте харчовою плівкою і поставте в тепле місце на 1,5 години.
- Промийте родзинки та сушену журавлину. За бажанням залийте їх коньяком.
- Готове тісто помніть і розділіть на 4 частини. Одну тонко розкачайте на посипаній борошном поверхні. Змастіть її м'яким маслом та рівномірно посипте родзинками, журавлиною і мускатним горіхом.
- Загорніть тісто рулетом і розріжте його вздовж навпіл, але не до кінця. Загорніть половинки равликом, формуючи пасочку. Перекладіть її у паперову форму діаметром 13 сантиметрів.
- Розкачайте другу частину тіста, змастіть маслом і посипте її цукатами. Сформуйте таку ж пасочку і викладіть у формочку.
- Третю і четверту частини посипте маком з цукром, сушеною вишнею і сформуйте пасочки.
- Помістіть паски в тепле місце на 40 хвилин, щоб вони підійшли. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності змастіть паски жовтком, збитим з цукром. Готові крафіни посипте цукровою пудрою.