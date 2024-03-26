Этот рецепт разработали в парижской редакции журнала ELLE. Такие легкие фаршированные яйца украшают луком шнитт, но вы можете использовать любую зелень.

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Фаршированные яйца "Мимоза"

  • Время: 20 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите и почистите. Разрежьте горизонтально пополам. Выньте желтки и переложите в отдельную миску.
  2. Сделайте майонез для начинки: смешайте яичный желток, горчицу, уксус, оба вида масла, соль и хорошо взбейте венчиком.
  3. Добавьте к желткам тунец, предварительно слив жидкость. Разомните ингредиенты вилкой и смешайте с майонезом.
  4. Измельчите лук шнитт. Выложите начинку в яичные половинки и украсьте луком. По желанию посыпьте солью и молотым перцем.