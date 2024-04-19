Так пекли наши прабабушки: рецепт традиционного пасхального кулича "Львовский" от Дарьи Цвек
19 апреля 2024, 20:48Читати новину українською
Источник:Onyshkevychi
Если хотите в этом году прикоснуться к украинским традициям, приготовьте пасху "Львовская" от известной кулинарки Дарьи Цвек. Этот рецепт адаптирован под современные реалии, поэтому у вас точно все получится.
Вкус такого кулича – насыщенный и разнообразный. Особый аромат придадут ваниль и цукаты.
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Пасха по рецепту Дарьи Цвек
- Время: 4 часа
- Порций: 6
– 750 граммов муки;
– 300 миллилитров молока 2,5%;
– 8 желтков;
– 50 граммов дрожжей;
– 50 граммов прессованных дрожжей;
– 150 граммов масла;
– 150 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 50 граммов изюма;
– 50 граммов цукатов;
– 3 миндалины.
Для глазури:
– 200 граммов сахарной пудры;
– 1 белок;
– 1 чайная ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Влейте в миску теплое молоко, добавьте 1 столовую ложку сахара, дрожжи, перемешайте, накройте и оставьте на 15 – 20 минут.
- Желтки отделите от белков. К желткам добавьте сахар, ванильный сахар. Венчиком перетрите до однородности и осветления.
- В просеянной муке сделайте ямку и влейте туда опару. Добавьте соль, взбитые с сахаром желтки, перемешайте и замесите тесто. Добавьте растопленное сливочное масло. Вымешивайте тесто в течение 10 минут.
- Добавьте промытый и просушенный изюм, натертый миндаль и перемешайте. Сформируйте шар, накройте его полотенцем и дайте тесту увеличиться минимум вдвое в теплом месте. На это уйдет примерно 2 часа.
- После этого тесто слегка перемните и разделите на кусочки, сформируйте из них комочки и вложите в формы на треть объема. Накройте полотенцем и дайте тесту подрасти еще 20 минут.
- Смажьте куличи взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку до зарумянивания. Выпекайте 45 – 60 минут, в зависимости от размеров форм. Затем дайте куличам остыть и снимите формы.
- Чтобы приготовить глазурь, к сахарной пудре добавьте белок и вилкой хорошо все перетрите. Налейте лимонный сок и размешайте.
- Смажьте куличи глазурью и по желанию задекорируйте.