Смак такої паски – насичений та різноманітний. Особливого аромату додадуть ваніль та цукати.

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Паска за рецептом Дарії Цвєк

  • Час: 4 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Влийте в миску тепле молоко, додайте 1 столову ложку цукру, дріжджі, перемішайте, накрийте і залиште на 15 – 20 хвилин.
  2. Жовтки відділіть від білків. До жовтків додайте цукор, ванільний цукор. Вінчиком перетріть до однорідності та посвітління.
  3. У просіяному борошні зробіть ямку і влийте туди опару. Додайте сіль, збиті з цукром жовтки, перемішайте і замісіть тісто. Додайте розтоплене вершкове масло. Вимішуйте тісто впродовж 10 хвилин.
  4. Додайте промиті та просушені родзинки, натертий мигдаль і перемішайте. Сформуйте кулю, накрийте її рушником і дайте тісту збільшитися щонайменше вдвічі у теплому місці. На це піде приблизно 2 години.
  5. Після цього тісто легенько перемніть і розділіть на шматочки, сформуйте з них грудочки та вкладіть у форми на третину об'єму. Накрийте рушником і дайте тісту підрости ще 20 хвилин.
  6. Змастіть паски збитим яйцем і відправте у розігріту до 190 градусів духовку до зарум'янення. Випікайте 45 – 60 хвилин, залежно від розмірів форм. Потім дайте паскам охолонути та зніміть форми.
  7. Щоб приготувати глазур, до цукрової пудри додайте білок і виделкою добре все перетріть. Налийте лимонний сік і розмішайте.
  8. Змастіть паски глазур'ю і за бажанням задекоруйте.