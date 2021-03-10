Просто и вкусно: Настя Каменских поделилась любимым рецептом пасты
Если думаете, что приготовить на обед или ужин? Певица Настя Каменских поделилась простым и вкусным рецептом пасты, взорвавший ТикТок. Обязательно попробуйте.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Известная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками в инстаграм любимым рецептом пасты из простых и доступных ингредиентов. Блюдо быстро и легко готовится, и не надо тратить много времени на кухне.
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Рецепт пасты
- Для приготовления пасты тщательно помойте томаты, выложите в форму для запекания/
- Очистите чеснок, выжмите сок.
- Помойте лимон, на крупной терке натрите цедру.
- В форму с томатами выложите сыр, чеснок, лимонную цедру, добавьте специи, оливковое масло. Разогрейте духовку, отправьте запекаться до готовности.
- В кипятке с водой отварите спагетти.
- Достаньте из духовки запеченный сыр с томатами, выложите в форму отваренные спагетти, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Подавайте горячими. Приятного тебе аппетита!
Приготовление блюд для меня – это тоже творчество, в котором можно экспериментировать и придумывать что-то новое. Думаю, одна из моих суперспособностей – делать из простых продуктов очень вкусные блюда, – прокомментировала певица.
Рецепт пасты от Насти Каменских в видео:
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