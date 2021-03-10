Если думаете, что приготовить на обед или ужин? Певица Настя Каменских поделилась простым и вкусным рецептом пасты, взорвавший ТикТок. Обязательно попробуйте.

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками в инстаграм любимым рецептом пасты из простых и доступных ингредиентов. Блюдо быстро и легко готовится, и не надо тратить много времени на кухне.

Читайте также Как приготовить яворовский пирог из картофеля и гречки: постный рецепт

Рецепт пасты

Ингредиенты:

– спагетти;

– томаты черри;

– сыр фета;

– лимон (цедра);

– оливковое масло;

– чеснок;

– специи.

Для приготовления пасты тщательно помойте томаты, выложите в форму для запекания/ Очистите чеснок, выжмите сок. Помойте лимон, на крупной терке натрите цедру. В форму с томатами выложите сыр, чеснок, лимонную цедру, добавьте специи, оливковое масло. Разогрейте духовку, отправьте запекаться до готовности. В кипятке с водой отварите спагетти. Достаньте из духовки запеченный сыр с томатами, выложите в форму отваренные спагетти, перемешайте. Выложите на тарелку. Подавайте горячими. Приятного тебе аппетита!

Приготовление блюд для меня – это тоже творчество, в котором можно экспериментировать и придумывать что-то новое. Думаю, одна из моих суперспособностей – делать из простых продуктов очень вкусные блюда, – прокомментировала певица.

Рецепт пасты от Насти Каменских в видео: