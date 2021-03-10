Просто і смачно: Настя Каменських поділилась улюбленим рецептом пасти
Якщо думаєте, що приготувати на обід або вечерю? Співачка Настя Каменських поділилась простим і смачним рецептом пасти, який підірвав ТІкТок. Обов'язково спробуйте.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Відома українська співачка Настя Каменських поділилась з шанувальниками в інстаграм улюбленим рецептом пасти з простих та доступних інгредієнтів. Страва швидко і легко готується, і не треба витрачати багато часу на кухні.
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Рецепт пасти
- Для приготування пасти ретельно помийте томати, викладіть у форму для запікання.
- Почистіть часник, вичавіть сік.
- Помийте лимон, на грубій тертці натріть цедру.
- У форму з томатами викладіть сир, часник, лимонну цедру, додайте спеції, оливкову олію. Розігрійте духовку, відправте запікатись до готовності.
- В окропі з водою відваріть спагеті.
- Дістаньте з духовки запечений сир з томатами, викладіть у форму відварені спагеті, перемішайте.
- Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими. Смачного!
Приготування страв для мене – це теж творчість, де можна експериментувати й створювати щось нове. Думаю, ще одна моя суперздатність – робити з простих продуктів дуже смачні страви, – прокоментувала співачка.
Рецепт пасти від Насті Каменських у відео:
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