Невероятно вкусный пирог из картофеля и гречки прекрасно подойдет для поста. Мы уверены, что этот пирог погрузит вас в воспоминания из детства, ведь нам так любили его готовить наши бабушки.

Гречневый пирог на Галичине называют – яворовским. Он очень вкусный и сытный. Во время поста его готовят с жареным лучком, а в праздничные дни добавляют еще шкварки и обильно поливают сметаной. Читайте также Шоколадные пряники по рецепту кондитера Лизы Глинской Как приготовить яворовский пирог Ингредиенты для теста:

– 30 г свежих дрожжей;

– 2 ст. л подсолнечного масла;

– 500 г муки;

– щепотка соли;

– сахар на ваш вкус;

– 250 мл теплой воды;

– 2 желтка.

Для начинки:

– 1 стакан гречки;

– 6 картофелин;

– 2 луковицы;

– подсолнечное масло для жарки;

– 3 зубчика чеснока. Для приготовления дрожжевого теста посыпьте дрожжи сахаром, дайте разойтись. Из муки, теплой воды, дрожжей, щепотки соли, сахара и 1 желтка замесите некрутое тесто, добавьте масло и еще раз тщательно вымесите тесто, чтобы оно впитало жир. Положите готовое тесто в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место, чтобы оно подросло. Пока тесто подрастает, готовим начинку для пирога. Помойте и почистите картофель от кожуры, отварите в соленой воде до готовности и охладите. Промойте и отварите гречку в подсоленной воде до готовности. Почистите лук от шелухи, разрежьте на две половины и нарежьте мелким кубиком. На разогретой сковородке с маслом поджарьте лук до золотистой корочки. Соедините поджаренный лук с картофелем и гречкой, добавьте измельченный чеснок и тщательно перемешайте массу. По желанию можно добавить специй. Раскатайте тесто, выложите в форму для выпекания пирога, добавьте начинку и разровняйте силиконовой лопаткой или ложкой. Заверните края теста, чтобы они покрыли всю начинку и защепите края пирога. Взбейте вилкой желток с водой и смажьте им тесто. Выпекайте постный гречневый пирог в духовке разогретой до 200 градусов 60-65 минут. Приятного аппетита!